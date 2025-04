La Conmebol quiere un Mundial con 64 equipos: "Más partidos, más dinero"

Por Claudio Giglioni

Uno no deja de sorprenderse, tampoco deja de preocuparse, y creo que lo van a hacer, porque cuando amagan, lo hacen. El fútbol argentino, ahora también el sudamericano, ya lo ha hecho Infantino, son grandes expandidores cuantitativos de participantes de los torneos.

Y nos sorprendió esta mañana Conmebol, con un aviso, un comunicado por el Congreso que se hizo de Conmebol, donde la propuesta de Sudamérica es que el Mundial 2030, que nos va a tener con una cuota parte organizativa, sea de 64 equipos.

Suena a un verdadero dislate competitivo, suena a una exageración. En 64 equipos, todos los de Sudamérica van a jugar. ¿Qué van a hacer? ¿Van a anular las eliminatorias? La gran tentación, la justificación, el ojo puesto desde nuestro atalaya, de nuestro mangrullo de observación, es, evidentemente, a más partidos, más derechos, a más derechos, más dinero, a más dinero, más premios, y están incrementando el negocio, no pensando como técnicos de fútbol, sino como contadores, de que la empresa dé más ganancias.

En nuestra parte, los números de la FIFA, la verdad que mucho cuidado, a mí no me dan, no me tienen, no me tienen muy en vilo, pero sí las calidades competitivas.

En Argentina, donde nos quejamos tanto, y esto que decimos, imprimieron equipos, donde hay algunos que juegan en primera, pero no son de primera, ayer veía el rendimiento de Sarmiento de Junín con Central Córdoba de Rosario, era muchísimo llegar a la performance de un equipo de primera, pero ahora, ya tuvimos inflación con la Copa Sudamericana, ya tuvimos inflación con la Copa Libertadores, ya tuvimos inflación con el Mundial de Clubes, es más, más y más.

Cuantitativamente, siempre que vos agregues cosas, como les digo siempre, la mayor cantidad difícilmente te lleve a la calidad. Pero difícilmente, porque la calidad tiende a ser producto de una selección en una base piramidal. Pero bueno, serán 64 equipos y en algún momento todos jugarán los mundiales, mientras esté esta línea conductiva, un partido más, un derecho de televisión más cobrado, un partido más, un derecho más. Y para que haya más partidos, tiene que haber más participantes.