Franco Jara: "Voy a disfrutar este semestre y después veremos qué pasa"

Tras el triunfo de Belgrano ante Defensores de Belgrano por Copa Argentina, Franco Jara quien ingresó en el segundo tiempo del partido habló con Cadena 3.

El futbolista se refirió a su actualidad luego de atravesar una lesión en la pretemporada, su futuro en el club y cómo está el equipo de cara al torneo.

"La verdad que llegué ahí con lo justo, pero pude aportar desde el banco y estar con el equipo, que es lo más importante", aseguró sobre el partido de Copa Argentina, del cual también indicó que "era importante".

El delantero destacó la importancia del apoyo de los hinchas en el último partido, donde se presentaron más de 15 mil personas. "El ambiente era lindo, y eso es fundamental en partidos como estos".

Sobre los objetivos del próximo campeonato, Jara enfatizó la necesidad de ser un equipo más protagonista. "Apuntamos a mantener una regularidad y no tener partidos buenos para luego recibir cuatro goles".

"Lo más importante es encontrar una solidez defensiva y que podamos mantener el arco en cero, eso nos hace falta. Tenemos jugadores de jerarquía de mitad para adelante", agregó.

"La llegada de los defensores que se están nombrando nos van a ayudar en una solidez defensiva", aseguró sobre el mercado de pases del "Pirata".

El delantero también expresó que los nombres que podrían llegar a Belgrano le generan ilusión y aseguró que: "Lo que me mantuvo en estos años fue la ilusión y la fe de llegar a ganar títulos, eso igual a veces te puede jugar en contra, el torneo pasado armamos un equipo súper competitivo y a la tercera fecha no teníamos técnico".

"Cambiaría los títulos que gané por uno con Belgrano", agregó el futbolista.

Finalmente, se refirió a su estado actual y su futuro: "Quiero disfrutar este semestre y aportar desde donde me toque estar, después veremos qué pasa. A veces equilibrar lo personal y lo profesional es difícil".

"En lo psicológico no estoy tan pleno como en lo físico, tengo tres niños que me conllevan mucho tiempo y a veces me falta disfrutar de ellos", cerró.