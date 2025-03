"Cuti" Romero, con Cadena 3: “Estamos cada vez más cerca de nuestro objetivo”

Tras el ajustado pero valioso triunfo 1-0 de Argentina sobre Uruguay en el mítico Estadio Centenario, Cristián "Cuti" Romero, una de las figuras clave de la defensa albiceleste, habló en zona mixta con Cadena 3 y expresó su alegría por una victoria que deja al equipo de Lionel Scaloni a un paso del Mundial 2026.

El zaguero cordobés destacó la dificultad del partido, elogió el golazo de Thiago Almada y subrayó la mentalidad del grupo para seguir creciendo, mientras también aprovechó para enviar un saludo especial por los 120 años de Belgrano, su club del corazón.

“Contento, contento. La verdad que sabíamos que iba a ser un partido muy duro, pero el equipo respondió de nuevo”, comenzó Romero, visiblemente satisfecho.

El encuentro, disputado en una cancha en mal estado según el defensor, tuvo un primer tiempo trabado donde Argentina no pudo desplegar su mejor fútbol. “Un poco la cancha no estaba en buen estado, no podíamos jugar, pero el segundo tiempo manejamos el ritmo y se abrió para que Thiago haga un gran gol. Después se hizo todo mucho más fácil”, analizó.

Cada vez más cerca de nuestro objetivo

Que lindo formar parte de esta familia @Argentina pic.twitter.com/RE3dCUFfk6 — Cuti Romero (@CutiRomero2) March 22, 2025

El partido tuvo momentos de tensión, típicos de un clásico rioplatense, pero Romero minimizó cualquier roce: “Se dejó un poquitito ahí en el arranque, pero no mucho, después se jugó. Son cosas que pasan y quedan ahí. Hay un máximo respeto entre rivales, a muchos chicos de Uruguay se los conoce, siempre hay pica, pero se jugó y se disfrutó”.

Su enfoque, como siempre, estuvo puesto en el rendimiento colectivo del equipo argentino: “Estamos muy contentos porque cada vez estamos más cerca de nuestro objetivo”.

Respeto por Uruguay y confianza en Argentina

Consultado sobre el nivel de Uruguay, que pese a la derrota sigue siendo un contendiente fuerte en las Eliminatorias, Romero no escatimó en elogios: “Uruguay está muy bien, es una gran selección, tiene grandísimos jugadores”. Sin embargo, rápidamente volvió a centrar la mirada en su propio equipo: “Siempre pensando en nosotros, siempre pensando en mejorar. Creo que hoy demostramos nuevamente que estamos muy bien y hay que seguir por ese camino”.

El defensor del Tottenham también habló de su estado físico tras regresar de una larga inactividad. “Venía de varios meses sin jugar, llegué con poco ritmo, pero lo más importante es que no puedo defraudar al equipo. Siempre el entrenador me da una posibilidad y estaba pensando en estar”, confesó, dejando en claro su compromiso con la Selección.

Un guiño a Belgrano en sus 120 años

Fuera del análisis futbolístico, "Cuti" no pudo evitar referirse a la celebración de los 120 años de Belgrano, el club de sus amores en Córdoba. “Siempre estábamos hablando con la comisión de Belgrano. Muy feliz, le mandamos un feliz aniversario. Hubo velada, cortes de calles, de todo”, relató con una sonrisa, mostrando su conexión con el "Pirata" incluso desde miles de kilómetros de distancia.

Informe de Marcelo Lamberti.