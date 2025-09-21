Boca recibe a Central Córdoba buscando quedar en lo más alto: seguilo en vivo

Boca y Central Córdoba chocan este domingo en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega, desde las 21.15, en "La Bombonera". El partido cuenta con transmisión de Cadena 3 a través de todas las plataformas.

Transmisión de Cadena 3

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

En desarrollo.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/