En vivo

La Cadena del Gol

Boca vs. Central Córdoba

Argentina

En vivo

Estadio 3

Rosario Central vs. Talleres

Rosario

En vivo

Maratón de lentos

Música

En vivo

Chau Domingo

Agostina Brunetti

En vivo

Volviéndonos normales

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

La Cadena del Gol

Boca recibe a Central Córdoba buscando quedar en lo más alto: seguilo en vivo

El "Xeneize" recibe al "Ferroviario", desde las 21.15, por la novena fecha de la Zona A. Transmite Cadena 3. 

21/09/2025 | 21:15Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Boca vs Central Córdoba: horario y formaciones

Boca y Central Córdoba chocan este domingo en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega, desde las 21.15, en "La Bombonera". El partido cuenta con transmisión de Cadena 3 a través de todas las plataformas.

Transmisión de Cadena 3

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

En desarrollo.

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué equipos juegan el partido? Boca y Central Córdoba se enfrentan en la novena fecha del torneo.

¿Cuándo se lleva a cabo el encuentro? Se juega el domingo a las 21.15 horas de Argentina.

¿Dónde se realiza el partido? En la Bombonera, estadio de Boca.

¿Cuál es la situación actual de los equipos? Ambos equipos marchan con igual campaña, Boca tras empatar con Rosario Central.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho