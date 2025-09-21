Boca recibe a Central Córdoba buscando quedar en lo más alto: seguilo en vivo
El "Xeneize" recibe al "Ferroviario", desde las 21.15, por la novena fecha de la Zona A. Transmite Cadena 3.
21/09/2025 | 21:15Redacción Cadena 3
FOTO: Cómo ver en vivo Boca vs Central Córdoba: horario y formaciones
Boca y Central Córdoba chocan este domingo en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega, desde las 21.15, en "La Bombonera". El partido cuenta con transmisión de Cadena 3 a través de todas las plataformas.
Transmisión de Cadena 3
/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/
En desarrollo.
/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/
Lectura rápida
¿Qué equipos juegan el partido? Boca y Central Córdoba se enfrentan en la novena fecha del torneo.
¿Cuándo se lleva a cabo el encuentro? Se juega el domingo a las 21.15 horas de Argentina.
¿Dónde se realiza el partido? En la Bombonera, estadio de Boca.
¿Cuál es la situación actual de los equipos? Ambos equipos marchan con igual campaña, Boca tras empatar con Rosario Central.
[Fuente: Noticias Argentinas]