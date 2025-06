Migró sola desde Venezuela y creó en Córdoba un exitoso emprendimiento con gatos

“Me vine solita, sin conocer a nada ni a nadie”, recuerda Virginia Rada. Llegó a Argentina a fines de 2019, justo antes de la pandemia. Había dejado Venezuela en 2017, en medio de la crisis sociopolítica, con un sueño claro: radicarse en Argentina. Para lograrlo, cruzó Colombia y Perú por tierra, trabajando donde podía, hasta que finalmente llegó a Córdoba.

Los primeros meses fueron duros. “Tenía dos laburos, trabajaba en el centro y en Alberdi. Y de golpe, pandemia: nos encerraron a todos, me quedé sin trabajo”, cuenta. Lejos de su país y sin red de contención, tuvo que reinventarse.

Un año después, en noviembre de 2021, nacía El Michi Feliz, su guardería felina. “No sabía si iba a funcionar. Lo empecé por probar, dije ‘capaz que me sirve para el verano’... y después veo qué hago”, confiesa. Pero el proyecto no solo funcionó: creció, se consolidó y hoy es su sustento.

Virginia comenzó en su propio departamento, recibiendo gatos en su casa: “La primera inversión fue poner seguridad en las ventanas y el balcón. No tenía juguetes, ni bandejas, ni platos. Empecé con nada, con nada, con nada… como quien dice, con las uñas”. Hoy, la guardería funciona en un departamento aparte, exclusivo para los gatos. “Yo vivo en otro lugar. Ellos tienen su espacio para estar tranquilos y recrearse”, detalla.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La demanda creció rápidamente. “Hay muchas personas que adoptan gatitos, pero después se vuelven a sus ciudades o se van de vacaciones y no tienen con quién dejarlos. También tengo clientes que emigran y me dejan a sus gatos hasta que se estabilizan afuera. Tuve un gatito que estuvo un año y medio, y una gatita que lleva más de dos años conmigo y pronto se va a Europa con su mamá gatuna”, revela.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En estos años, El Michi Feliz alojó entre 600 y 700 gatos. “En temporada alta llegamos a tener hasta 18 al mismo tiempo. Tenemos estadía compartida y también suites privada para los que no pueden convivir con otros por temas de salud o edad”, describe.

Lo que empezó como una prueba se transformó en una vocación: “Siempre tuve una conexión muy linda con los animales, y con los gatos, aún más. Ya estaba metida en el mundo del rescate, siendo hogar provisorio, ayudando como podía. Esto fue una evolución natural”.

Pero lo más profundo está en su vínculo con el país. “De Argentina no me quiero ir jamás”, dice sin dudar. “Ya me acostumbré: es un sube y baja en todo sentido, pero aún así lo amo. Me voy a nacionalizar. Quiero vivir acá lo que me quede de vida”, asegura.

Cuando se le pregunta por qué ama tanto este país, Virginia lo resume con emoción: “Argentina te recibe con los brazos abiertos. Yo llegué sola, en pandemia, sin plata, sin nadie… y la gente me ayudó. Eso me enamoró. Podremos estar pasando situaciones difíciles, pero siempre hay alguien que te tiende la mano. Me siento una más. Como dicen, los argentinos nacemos donde queremos… y hoy, yo me siento más argentina que nunca”.

Entrevista de Fernando Genesir