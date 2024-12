La revolución del tambo en Sunchales: modernizarse gracias a la robotización

Sunchales es un pueblo emblemático en la producción agrícola y ganadera.

El equipo de "La Argentina Posible" visitó el Establecimiento Santa Ana, un tambo de la familia Barra que ha dado un salto significativo al transformarse de un tambo tradicional a uno robotizado. Gustavo Barra, el padre de la familia, explicó a Cadena 3 el proceso de reconversión y aseguró que lo primero en que se pensó fue "en la familia". "Esto para nosotros, para mi esposa, fue una inyección anímica tanto para nosotros, pero para nuestros hijos fue algo que nunca iba a imaginar que iba a producir el efecto que generó", confesó.

La decisión de modernizar el tambo no fue sencilla. En medio de una crisis, la familia tomó un crédito para adquirir tecnología avanzada. "Robotizar el campo te dio futuro. Nos dio futuro, tuvimos futuro. Una puerta distinta que no la veíamos antes", agregó Gustavo. Esta transformación no solo ha cambiado la forma de trabajar, sino que también ha renovado la motivación y el compromiso de los hijos con la actividad familiar.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El impacto de esta modernización en la familia Barra es significativo. Martín y Facundo, los hijos de Gustavo, comparten su entusiasmo. Este cambio representa una nueva etapa para el tambo, que ahora mira hacia un futuro prometedor.

La historia de la familia Barra es un claro ejemplo de cómo la innovación puede transformar realidades en el campo argentino.

Informe de Fernando Genesir