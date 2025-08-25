En vivo

Viva la Radio

Geo y Alejandro

Argentina

En vivo

Viva la Radio

Lucas Correa

Rosario

En vivo

Viva la Radio Santa Fe

Pipy Rivero

Santa Fe

En vivo

Fire Time Recargado

Ushuaia

En vivo

Horario corrido

Flavia Dellamaggiore

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Lista manija

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

La Argentina Posible Notas

Estuvo preso y hoy como peluquero ayuda a otros en situaciones vulnerables

Tras ocho años en prisión, David Rosales encontró en la peluquería y la música un camino de reinserción social. Hoy corta el pelo en barrios vulnerables y demuestra que cambiar es posible.

25/08/2025 | 14:04Redacción Cadena 3

FOTO: Estuvo preso y hoy como peluquero ayuda a otros en situaciones vulnerables

  1.

    Audio. Estuvo preso y hoy como peluquero ayuda a otros en situaciones vulnerables

    La Argentina Posible

    Episodios

En el Día del Peluquero, la historia de David Rosales se presenta como un testimonio de superación y de segundas oportunidades. Luego de pasar ocho años privado de su libertad en las cárceles de Bouwer y Cruz del Eje, este cordobés encontró en la peluquería y en la música un camino distinto, lejos de las adicciones y la delincuencia que marcaron sus años más oscuros.

El cambio comenzó en prisión, cuando una maestra de secundaria  le recomendó mirarse al espejo siempre prolijo y arreglado. Ese gesto simple lo motivó a aprender el oficio de peluquero y a transformar el tiempo de encierro en un proceso de reconstrucción personal. “La cárcel me enseñó a valorar la libertad, la vida de mis seres queridos y a demostrar que sí se puede cambiar”, contó Rosales en diálogo con La Argentina Posible en Cadena 3.

Hoy, David ofrece cortes de pelo en barrios populares y comedores a cambio de alimentos no perecederos. Su labor va más allá de lo estético: busca sembrar esperanza, hablar de sus propias experiencias con la droga y la soledad, y acompañar a quienes atraviesan situaciones difíciles. “No toda la gente que sale de la cárcel sale con malos pensamientos. Sí se puede elegir una vida distinta”, asegura.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Además de su oficio de peluquero, Rosales también encontró en la música una herramienta de liberación. Aprendió de manera autodidacta guitarra, teclado y canto, disciplinas que lo ayudaron a mantenerse firme en su decisión de no volver al pasado. Hoy, entre tijeras, melodías y abrazos solidarios, construye un presente que inspira y demuestra que la reinserción social no solo es posible, sino también transformadora.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Fernando Genesir

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho