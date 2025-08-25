Estuvo preso y hoy como peluquero ayuda a otros en situaciones vulnerables

En el Día del Peluquero, la historia de David Rosales se presenta como un testimonio de superación y de segundas oportunidades. Luego de pasar ocho años privado de su libertad en las cárceles de Bouwer y Cruz del Eje, este cordobés encontró en la peluquería y en la música un camino distinto, lejos de las adicciones y la delincuencia que marcaron sus años más oscuros.

El cambio comenzó en prisión, cuando una maestra de secundaria le recomendó mirarse al espejo siempre prolijo y arreglado. Ese gesto simple lo motivó a aprender el oficio de peluquero y a transformar el tiempo de encierro en un proceso de reconstrucción personal. “La cárcel me enseñó a valorar la libertad, la vida de mis seres queridos y a demostrar que sí se puede cambiar”, contó Rosales en diálogo con La Argentina Posible en Cadena 3.

Hoy, David ofrece cortes de pelo en barrios populares y comedores a cambio de alimentos no perecederos. Su labor va más allá de lo estético: busca sembrar esperanza, hablar de sus propias experiencias con la droga y la soledad, y acompañar a quienes atraviesan situaciones difíciles. “No toda la gente que sale de la cárcel sale con malos pensamientos. Sí se puede elegir una vida distinta”, asegura.

Además de su oficio de peluquero, Rosales también encontró en la música una herramienta de liberación. Aprendió de manera autodidacta guitarra, teclado y canto, disciplinas que lo ayudaron a mantenerse firme en su decisión de no volver al pasado. Hoy, entre tijeras, melodías y abrazos solidarios, construye un presente que inspira y demuestra que la reinserción social no solo es posible, sino también transformadora.

Entrevista de Fernando Genesir