De trabajar en un supermercado a elegir un oficio y pasar más tiempo en familia

Durante más de veinte años, Néstor Andrés Gasparini vivió dentro del vértigo del supermercadismo. Jefe de sector en un supermercado de una gran cadena multinacional, conocía de memoria los ritmos intensos del comercio: los horarios extensos, el estrés permanente y la escasa vida personal. Tenía estabilidad económica, un buen sueldo y una obra social. Sin embargo, no era feliz.

"Me consumía el tiempo, me enfermé, vivía con problemas digestivos, estrés. El psicólogo me dijo que tenía que hacer algo diferente, desconectarme", cuenta Néstor, hoy con 49 años, desde Córdoba. Fue entonces cuando se animó a salir de su zona de confort y escucharse: descubrir qué le gustaba, qué lo entusiasmaba, qué lo hacía sentir vivo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Así llegó a la Fundación Universitaria de Oficios (FUO), en Alta Gracia, donde comenzó un curso de carpintería básica. "Me gustaban las herramientas, soy adicto a la ferretería", dice entre risas. De ese primer paso vino todo lo demás: completó tres niveles de carpintería, se anotó en herrería, soldadura y hoy cursa electricidad categoría 3. "Nunca es tarde para estudiar", repite como mantra.

El proceso no fue fácil. Renunciar a la seguridad de un sueldo fijo implicó coraje y también el apoyo incondicional de su familia. "Ellos me bancaron cuando dije ‘basta’", reconoce. A partir de entonces, Néstor empezó de a poco: portarretratos, condimenteros, arreglos para bares, estructuras metálicas. Con el tiempo, su red de clientes creció y hoy realiza trabajos de mantenimiento en un colegio y construye muebles industriales por encargo.

"Antes no tenía tiempo para mi familia. No fui al acto de egresados de uno de mis hijos. Ahora, si quiero ir a una reunión del colegio, voy. Tengo tiempo, tengo salud, hago lo que me gusta y puedo estar con los míos", dice, emocionado.

La historia de Néstor es, en realidad, una invitación. Una muestra de que cambiar es posible si uno se prepara, si aprende, si se anima. “Estudiar un oficio te da herramientas, te abre puertas. Si te lo proponés, en la calle no te va a faltar un plato de comida ni un techo”, asegura.

En este 1° de mayo, Día del Trabajador, su testimonio recuerda que el trabajo también puede ser fuente de alegría, dignidad y realización personal. Y que a cualquier edad se puede empezar de nuevo.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Entrevista de Fernando Genesir.