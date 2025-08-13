Córdoba, tierra de vinos: un sueño que ya empezó a dar frutos

La vitivinicultura en Córdoba comienza a despuntar y promete convertirse en un motor de desarrollo económico y cultural para la provincia. “Para enriquecernos este en términos materiales y también en términos culturales, para ser mejores, ¿no?”, afirma Walter Sinay, creador de Achala Bodega Exótica, uno de los referentes de la industria local, en diálogo con Cadena 3.

El recorrido de Walter en el mundo del vino comenzó con un desafío: transformar un campo abandonado en Traslasierra en un viñedo de alta gama. “Yo compré esta fracción de estancia abandonada en 2003… estaba ocupado por cuatreros, me llevó un tiempito recuperar el campo”, recuerda. Tras varios años de investigación y experimentación, y gracias al asesoramiento del doctor Pedro Parra, especialista en terroir formado en la Universidad de París, lograron seleccionar parcelas de suelo de altísima calidad y plantaron cepas de Malbec, Syrah y Sauvignon Blanc.

Achala, bodega exótica en Traslasierra produce vinos premiados a nivel mundial

Sobre el terroir, Walter explica: “No solamente significa la traducción al español de terruño, sino que identifica la conjunción de un suelo de altísima gama con un clima apropiado y una cepa que es la más apta para el lugar que va a producir vinos de altísima gama, todo guiado por la mano del hombre”. La bodega Achala se caracteriza por plantar directamente sobre roca, un proceso que requirió gran esfuerzo y paciencia: “Cada una de las 30.000 o 60.000 plantas que hay hoy fue plantada con barrita de hierro dentro de la piedra poniéndole un poquito de tierra negra para que sobrevivieran”.

El esfuerzo comenzó a dar frutos en 2018 con la primera vendimia, ocho años después de plantar las cepas. “Desde la primera vendimia, todos nuestros vinos tienen medalla de oro… no vendemos ningún vino que tenga menos de 90 puntos en concursos internacionales”, asegura Sinay. El secreto, según él, está en la paciencia, la ciencia y la calidad del suelo: “Córdoba tiene suelos muy antiguos, mucho más similares a los europeos… nuestras montañas son de las más antiguas del mundo”.

Además de los premios, Walter destaca el impulso que la provincia está dando a la vitivinicultura. “El año pasado obtuvimos en Londres la primera medalla de oro de un vino de Córdoba en el exterior y este año la segunda… nuestro Malbec fue nombrado el mejor Malbec de la competencia”, cuenta. Con ese logro, presentó propuestas al gobierno provincial para estudiar y desarrollar la industria, incluyendo la creación de la Tecnicatura en Enología y Vitivinicultura que dictará la Universidad Provincial de Córdoba, la primera fuera de Mendoza, a partir de marzo.

Actualmente, la provincia suma alrededor de 60 productores entre bodegas y productores artesanales, con un total de 330 hectáreas. “No tenemos nada que ver con Mendoza ni debemos tratar de parecernos… somos algo muy diferente”, aclara Walter, subrayando la identidad única del vino cordobés. Para él, el negocio funciona: “Como dicen los franceses, después de 100 años hacer un vino bueno es fácil… si tenés paciencia de esperar unos 20 años sí funciona”.

Con pasión, esfuerzo y visión, Córdoba comienza a abrirse camino en el mapa vitivinícola argentino, demostrando que este rincón del país tiene mucho para ofrecer, tanto en calidad como en innovación, y que el sueño de Walter Sinay y otros productores ya está transformando la historia del vino en la provincia.

Entrevista de Adrián Simioni