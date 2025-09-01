FOTO: Convirtieron una receta de alfajores en una marca que se expande por el país

Lo que comenzó como una charla de café entre amigos hoy es una empresa en expansión que produce hasta 10.000 alfajores diarios y ya llega a varias provincias argentinas. Se trata de Alfajores 750, un emprendimiento nacido en Bell Ville de la mano de cuatro jóvenes emprendedores: Juan Pablo Zamudio, Maximiliano Dauria, Bernardo Ciocca y Fernando Villar.

De la capia belvillense a los alfajores 750

La historia tiene un antecedente fuerte en la tradición local. Juan Pablo Zamudio recuerda que junto a su padre elaboraban desde hacía más de 20 años la tradicional capia, el alfajor de tres capas típico de Bell Ville, muy ligado a la identidad de la ciudad. “Veíamos que nuestra receta era muy aceptada y tenía potencial. De ahí surgió la idea de profesionalizar la producción y llevarla más allá de lo local”, relató.

Con esa experiencia, y sumando a amigos y profesionales de distintos rubros, en 2023 nació formalmente 750. “El alfajor es icónico en la Argentina, pero nosotros quisimos diferenciarnos por la calidad, cuidando la materia prima y cada detalle de elaboración. Desde el inicio lo pensamos como un producto profesional con proyección nacional”, agregó Zamudio.

Publicidad, expansión y reconocimiento

En poco tiempo, la marca se hizo un lugar en un mercado sumamente competitivo. Logró visibilidad con campañas creativas y el apoyo de figuras como el futbolista campeón del mundo Cristian “Cuti” Romero, el productor teatral Pepito Cibrián en una obra en el Luna Park, y los jugadores de fútbol Fabián Cubero y Nacho Piatti. “Todo eso ayudó a que se viralizara, pero la clave siempre estuvo en el producto”, destacó Fernando Villar.

Hoy, Alfajores 750 ya se comercializa en provincias como Tucumán, La Rioja, Entre Ríos, Buenos Aires, Río Negro y Neuquén. “Nuestra capacidad actual es de entre 8.000 y 10.000 alfajores diarios, pero lo más importante es que trabajamos a demanda: todo lo que se produce se distribuye en tres o cuatro días. Así aseguramos frescura y calidad”, explicó Villar.

El producto estrella y las novedades

El clásico alfajor blanco y negro sigue siendo el más pedido, aunque la apuesta a la innovación no se detiene. “Tenemos un alfajor de frutos rojos que sorprende mucho y que se está convirtiendo en una de nuestras variedades más buscadas”, anticiparon los emprendedores.

La capia, símbolo de Bell Ville, también forma parte de la oferta, aunque su fragilidad y desconocimiento fuera de Córdoba hacen más difícil expandirla a otras provincias. “Queremos que más argentinos conozcan la capia, pero entendemos que el camino es más lento”, dijeron.

Emprender en Argentina, a pesar de todo

Actualmente, la empresa cuenta con cinco empleados en forma directa y un equipo de tres profesionales que brindan asistencia en ingeniería en alimentos, marketing y comercio digital. “Estamos activos todo el tiempo, profesionalizando cada paso. Esto recién empieza”, aseguraron.

El cierre, sin embargo, refleja la realidad de muchos emprendedores argentinos. Maximiliano Dauria lo resume con crudeza: “Emprender en Argentina cada vez se hace más complicado. La presión impositiva, los cambios de reglas y la inflación desgastan mucho. Pero nosotros amamos el país, amamos Bell Ville y queremos seguir invirtiendo y dando puestos de trabajo”.

Y agrega una reflexión que se repite entre quienes deciden apostar a pesar de las dificultades: “Con la capacidad de adaptación que tenemos los argentinos, si nos trasladáramos a otro país la romperíamos. Pero nosotros queremos hacerlo acá”.

Entrevista de Fernando Genesir.