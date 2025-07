Cómo una pyme entrerriana se convirtió en líder nacional de pasta de maní

En un país donde se produce uno de los mejores maníes del mundo pero apenas se consume el 5% de lo que se genera, un grupo de emprendedores entrerrianos vio una oportunidad y la transformó en un proyecto empresarial que hoy lidera el mercado argentino: Entrenuts.

Todo comenzó en Colón, Entre Ríos, con una manga pastelera y una idea clara: producir un alimento que escaseaba en las góndolas del interior, pero que venía ganando protagonismo entre quienes adoptaban hábitos de alimentación saludable. “Uno de mis socios había conocido la pasta de maní yendo al gimnasio y no la conseguía más. Ahí vimos que había una demanda insatisfecha”, cuenta Emanuel Fellay, uno de los fundadores, en diálogo con Cadena 3 para La Argentina Posible.

La pandemia fue el gran acelerador. Con más tiempo en casa y mayor conciencia alimentaria, el consumidor argentino empezó a leer etiquetas y priorizar productos con proteínas y sin azúcares agregados. En ese contexto, la pasta de maní pasó de untarse solo en una tostada a formar parte del yogur, la fruta o la granola.

Del grupo de WhatsApp a una cadena internacional

“Arrancamos vendiendo por WhatsApp, Facebook y entre amigos. Hacíamos 20 potecitos por día. Nadie sabía bien qué era. Teníamos que explicar no solo el producto, sino también sus beneficios”, recuerda Emanuel. A pulmón y con un crédito inicial de $748.600 (que en ese momento representaban entre 9.000 y 10.000 dólares) del Banco Nación por haber ganado el concurso Empretec, fueron construyendo un modelo que combinaba atención personalizada, calidad y capilaridad federal.

El primer gran quiebre llegó con un mail inesperado: un gerente de Carrefour -la cadena internacional de supermercados - se interesó en el producto. “Tenía una caja de muestra en el baúl, estaba por salir a Entre Ríos, y vi que quedaba de paso y fui directo. Le dije: ‘Te robo cinco minutos’. Ese día marcó un antes y un después", recordó Fellay.

"Le dejé la muestra, miró la etiqueta, el producto y después de ahí nos contactaron. Fue una de las primeras veces que nos abrazamos con mi socio a llorar en el depósito, porque se veía consumado uno de nuestros sueños, de entrar a una cadena de supermercados", agregó.

Desde entonces, Entrenuts no paró de crecer. Hoy están presentes en las 24 provincias argentinas, desde hipermercados hasta dietéticas y almacenes. Y también comenzaron a exportar: ya llegaron a Estados Unidos, Brasil, Uruguay, Chile, Arabia Saudita y mercados europeos. Aquel primer contacto con Carrefour terminó derivando, incluso, en su primera venta internacional.

Competir con gigantes

Aunque Argentina es líder mundial en exportación de maní, el consumo interno apenas ronda entre 250 y 500 gramos por habitante por año. Muy lejos de los 5 kilos per cápita de Estados Unidos. Ahí, dicen en Entrenuts, está el potencial.

El camino no fue fácil. “Al principio teníamos que comprarle maní a competidores que no querían abastecernos. Nos cancelaban contratos, nos cobraban más caro. Fuimos pagando el derecho de piso por ser nuevos y por no estar en Córdoba, que es la cuna del maní”, reconoce Emanuel.

Pero la constancia dio frutos. Hoy la empresa está entre los cinco principales compradores de maní del mercado interno y acaba de inaugurar una planta propia en Colón con capacidad para triplicar la producción y habilitada con aduana propia para exportar directamente. La inversión: 2 millones de dólares.

El valor del trabajo y del interior

“En cinco años recorrimos 350 mil kilómetros en rutas. Íbamos con la camioneta y el mate a buscar verdulerías, almacenes, supermercados. Creo que eso fue clave", valora. Hoy, la empresa genera 75 puestos de trabajo en una ciudad de 35.000 habitantes.

"Somos la tercera o cuarta empresa que más empleo genera en Colón, una ciudad donde el 80% vive del turismo”, destaca. "Ojalá aparezcan muchos como nosotros para que la ciudad y el interior empiecen a pujar un poco más y podamos seguir creciendo", planteó.

Pese a haber evaluado mudar la planta a Córdoba o Santa Fe para estar más cerca de la materia prima, eligieron seguir en su tierra. “Acá nos sentimos bien. Apostamos por nuestro equipo y por el interior”, afirma.

Futuro: más productos y más exportación

Hoy, la exportación representa el 10% de la facturación, pero planean llevarla al 50% en cinco años. Además, trabajan en el desarrollo de nuevos productos y variedades saludables. “No queremos quedarnos quietos. Apostamos a crecer, a aprender, a profesionalizarnos. Ya el 35% de nuestro equipo son profesionales con formación. Esto recién empieza”, cierra Emanuel.

“Hace cinco años era impensado llegar a donde estamos. Pero lo hicimos. Desde Entre Ríos, con una manga pastelera y muchas ganas”, concluyó.

Entrevista de Facundo Sonatti