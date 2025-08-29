Cómo un cubanito rosarino pasó de los parques de barrio a las góndolas del mundo

En Rosario, dos amigos con apenas 19 y 21 años comenzaron un emprendimiento que parecía un juego, y hoy es una empresa que exporta a varios países y se anima a innovar en la industria de los alfajores. Se trata de Arbanit, la fábrica de cubanitos y alfajores que fundaron Ivo Kraljev y Gabriel Freites, y que hoy emplea a 30 personas.

“Hace 10 años atrás con Gaby estábamos en una clase de cocina y la profesora dijo que la comida y la felicidad estaban relacionadas. Nos volvimos riéndonos, pero esa frase nos marcó”, contó Kraljev en diálogo con La Argentina Posible por Cadena 3.

A partir de una vieja máquina que el padre de Gabriel tenía abandonada, comenzaron a producir los primeros cubanitos. “Éramos muy chicos, yo tenía 21 y él 19, pero teníamos la idea y las ganas de hacer. Empezamos vendiendo en los parques de Rosario, con un diferencial en la forma de presentarnos”, recordó. Incluso implementaron un juego con los clientes: “Hacíamos el ‘desafío Arbanit’: si a la gente le gustaba el producto más de 10 puntos, nos compraba. Era una degustación masiva constante”.

Con sacrificio y reinversión, el proyecto fue creciendo. “De estos 10 años, 7 estuvimos sin sacar plata más que lo justo y necesario para sobrevivir. Todo lo reinvertimos. Creo que la mejor apuesta en un emprendimiento es pensar en el largo plazo”, subrayó.

Hoy, Arbanit cuenta con una planta de 1.600 metros cuadrados, exporta a Uruguay, Paraguay y Aruba, y se prepara para desembarcar en Chile, Perú, Guatemala y Costa Rica. Además, se convirtió en la primera empresa en producir cubanitos de consumo masivo y desarrolló un producto único: “Este año lanzamos el primer alfajor de cucurucho del mundo. Es como un helado envasado, pero en versión alfajor. Ganamos el premio al mejor alfajor industrial”, destacó Kraljev.

La clave, según él, es ofrecer una propuesta integral. “Más allá de tener un productazo, tenés que acompañar con un buen packaging, una excelente comunicación en redes y un gran servicio. Si tenés un mal servicio, ninguna cadena te sigue comprando”, explicó.

El empresario también puso el foco en la necesidad de apostar por la industria nacional con valor agregado. “Argentina exporta granos, lo cual está muy bien, pero también es momento de exportar alimentos con identidad y valor agregado. Ahí hay una oportunidad enorme”, señaló.

Con el lema “el amor al primer mordisco”, Arbanit sigue consolidándose como un caso de éxito surgido desde Rosario. “Nos motiva llevar los sabores de Rosario al mundo. Sentimos que cada vez que alguien prueba un producto nuestro, encuentra un pedacito de felicidad”, concluyó.

Entrevista de Claudio Giglioni y Fernando Genesir