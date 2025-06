Para Longobardi, es “imprevisible” el impacto político de la condena a Cristina

¿El fallo de la Corte Suprema que confirmó la condena a Cristina Kirchner marca un antes y un después en la política argentina o es solo un elemento más dentro de un proceso en curso?

Es difícil predecir el impacto exacto, porque la historia es imprevisible y está marcada por eventos inesperados, como los "cisnes negros" de Nassim Taleb. Nadie anticipa con precisión los grandes acontecimientos históricos, que a veces surgen por casualidad. Dicho esto, este fallo era previsible y necesario dentro del proceso de declinación del kirchnerismo. Sorprenderse por la decisión de la Corte es estar desconectado de la realidad. Más allá de los detalles sobre si Cristina Kirchner irá a prisión o no, la Corte dio señales claras desde febrero o marzo de que tomaría este rumbo.

¿Qué importancia tiene la fundamentación de la Corte al rechazar el recurso de queja presentado por Cristina Kirchner?

La Corte no solo rechazó el recurso, sino que lo hizo con fundamentos sólidos, lo cual es clave. Podría haberlo desestimado sin abrirlo, usando el artículo 280, o haberlo demorado al derivarlo a fiscales para evaluar una posible duplicación de la condena, lo que habría generado más controversia y sospechas de acuerdos. En cambio, la Corte afirmó que Cristina Kirchner fue justamente juzgada en dos instancias y que no había motivos para que el caso llegara a ellos. Esto refuerza la solidez del fallo.

¿Creés que este fallo generará una reacción popular significativa, como algunos sectores han sugerido, comparándolo con un "17 de Octubre"?

No, eso es exagerado. No hubo un "baño de sangre" ni un movimiento masivo como un 17 de Octubre. En el supuesto "santuario" en la calle San José, apenas había 200 personas. No hay condiciones para una reacción popular de esa magnitud, especialmente porque a Javier Milei le está yendo bien electoralmente, mientras que Cristina Kirchner, aunque sigue siendo una figura relevante, no tiene el respaldo popular de antes.

Algunos, como Carlos Pagni, sugieren que este fallo podría fortalecer a Cristina Kirchner dentro del peronismo. ¿Compartís esa visión?

No coincido con esa idea. La "centralidad" que menciona Pagni es un concepto efímero. Lograr atención mediática no equivale a un fortalecimiento político real. Es como si cometer un acto extremo te pusiera en el centro de la discusión, pero eso no significa nada duradero. La centralidad no resuelve los problemas estructurales del peronismo.

¿Ha tomado nota el peronismo de la necesidad de reemplazar a Cristina Kirchner como líder?

El peronismo puede haberlo notado, pero no tiene opciones claras. ¿Reemplazarla por quién? ¿Por Axel Kicillof? No hay un líder de la envergadura de Carlos Menem o Néstor Kirchner a la vista. El peronismo está en un declive similar al del PRI mexicano, fragmentado y sin un proyecto unificado. Podría tomar años, quizás 5 o 20, para que surja una figura de ese calibre.

¿Cómo se reconstruye el orden político argentino tras este fallo y el declive del peronismo?

Nadie lo sabe con certeza. Si a Milei le va bien, Argentina podría encaminarse hacia un orden autocrático, con un proyecto hegemónico similar al de Néstor Kirchner, pero estos proyectos tienden a fallar eventualmente. Milei exige incondicionalidad a quienes se suman a su espacio, lo que limita su flexibilidad. Hay debilidades, como el manejo cambiario, que podrían generar problemas a mediano plazo. Además, la gente podría eventualmente demandar un orden más democrático tras un ciclo de subidas y bajadas.

¿Qué impacto tiene el ascenso de Milei en este contexto?

Milei capitalizó el derrumbe del orden político que dominó Argentina entre 2003 y 2023. Su éxito se basa en un discurso y un método efectivos, similares a los de otros líderes disruptivos como Pedro Castillo en Perú. Sin embargo, su liderazgo es faccioso, más centrado en su facción que en el país, a diferencia de figuras más inclusivas como Alfonsín o Menem. Cómo manejará la incorporación de nuevos actores políticos, provenientes del PRO, el radicalismo o el peronismo menemista, es un misterio. Su rigidez ideológica, inspirada en figuras como Murray Rothbard, podría limitar su capacidad de construir un proyecto político más amplio.

Milei ha implementado un ajuste económico que está dando resultados, como la baja de la inflación y un acuerdo con el FMI. ¿Es suficiente para ganar las elecciones de octubre?

Probablemente sí. Las encuestas, como una reciente de Fixer, indican que La Libertad Avanza tiene alrededor del 40% de intención de voto, lo que lo convierte en la primera minoría. Esto no le dará mayorías parlamentarias, pero sí le permitirá bloquear vetos y consolidar su posición. La baja de la inflación es un factor electoral clave, y Milei no enfrenta competencia relevante. El peronismo está fragmentado en partidos provinciales sin cohesión nacional, lo que limita su capacidad de rivalizar con él.

¿Cuáles son los riesgos de la política económica de Milei, especialmente en el plano cambiario?

La política de sostener un tipo de cambio atrasado como ancla antiinflacionaria es peligrosa. Argentina tiene exportaciones estancadas, el campo sigue afectado por retenciones y un tipo de cambio desfavorable, y hay una fuerte incentivación a importar. Esto recuerda a ciclos anteriores que terminaron mal. Ricardo Arriazu, cercano a Milei, planteó que la economía debe volverse más productiva rápidamente, pero esa transición requiere consensos y un proyecto claro, que no existe. Sin condiciones de inversión adecuadas, el ajuste cambiario podría convertirse en un experimento social arriesgado.

Para cerrar, ¿qué libro recomendarías a los oyentes?

Recomiendo "La historia de Roma desde su fundación" de Tito Livio, un libro fascinante que narra los orígenes de Roma y advierte sobre su caída por no tolerar sus vicios ni sus remedios. También sugiero las obras completas de Edgar Allan Poe, Jorge Luis Borges y Fiódor Dostoyevski, y la monumental historia de la Segunda Guerra Mundial de Winston Churchill, que le valió el Premio Nobel de Literatura.

Entrevista de Sergio Suppo.