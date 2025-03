Norma Morandini: “Se utilizó el pasado trágico para hacer política"

La periodista y escritora cordobesa Norma Morandini habló con el periodista de Cadena 3 Sergio Suppo en el programa "La Argentina, hoy", en el marco de la conmemoración por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, evocó la fecha y reflexionó sobre la posterior reconstrucción de la democracia.

“Se utilizó el pasado trágico para hacer política. Siempre me opuse a que el 24 de marzo sea feriado, porque viene de feria, de descanso, día que no se trabaja", apuntó.

"El kirchnerismo dio énfasis en convertir al 24 de marzo en una gran fecha de efemérides, dándole una connotación a la política de batalla, enemigo o muerte, cuando la democracia es exactamente lo opuesto, y lo deberíamos celebrar el 10 de diciembre”, acotó.

En la misma línea, señaló que "no para todos democracia quiere decir lo mismo, ni el 24 de marzo quiere decir lo mismo". "Falta construir a futuro para que nunca más haya violencia política", añadió la periodista, testigo en primera persona de lo vivido esos años y en la reconstrucción democrática.

"Mucha gente creía que los militares efectivamente venían a restaurar la normalidad y a llamar a elecciones. Eso no pasó. Aquellos que venían a combatir el terrorismo se convirtieron en terroristas, y al terror del Estado no se lo puede equiparar con el de la guerrilla, pero, a partir del kirchnerismo, el día que (Néstor) Kirchner va a la Esma y le habla a los compañeros, y no a los argentinos, hace un acto partidario", indicó.

"En ese sentido, la apropiación de la historia fue tan fuerte que hoy, que no gobierna el peronismo, uno escucha otras voces. Nadie puede desconocer que el 24 de marzo es una fecha trágica, que hubo un plan sistemático de muerte de secuestrar y esconder el cadáver para ocultar el delito. Eso fue juzgado. La historia reconstruirá lo que pasó que explica el golpe", aseveró.

En referencia, precisamente, al por qué ocurrió, opinó que se quería, en un espíritu de época, hacer "una revolución socialista" en un país "absolutamente igualitario".

"Las ideas de la revolución cubana impregnaron la universidad. Argentina era uno de los países más igualitarios de América Latina. Siempre me impresiona nuestra desmesura, la incapacidad de construir una cultura de reflexión y respeto y aprender sobre la historia. Aprendimos que no queremos más violencia política ni de los uniformados, que no son los policías de la dictadura, sino de la legalidad democrática, por lo que deben combatir el delito y no la protesta pacífica", agregó.

Morandini marcó que "la democracia no es solo votar", y subrayó que "hay que pedir idoneidad a los políticos para que cumplan con la política, que es lo que nos da la democracia", aseverando que "la política nace muerta con las dictaduras".

Y cerró: "Hay una gran confusión en hacer del 24 de marzo un día festivo".

Entrevista de Sergio Suppo