Mario Grinman: “El PBI per cápita del país terminará igual que hace 20 años”

¿Cómo describirías el estado actual del consumo en Argentina?

El consumo en Argentina muestra un panorama heterogéneo. En promedio, la situación es positiva, pero varía según el sector. Según el INDEC, la actividad económica creció un 6% en los primeros meses de 2025 respecto al mismo período de 2024. Por ejemplo, el sector agropecuario aumentó un 3%, el petróleo un 10%, el gas natural un 3% y el litio un 54%, mientras que la industria cayó un 10%, la construcción un 15% y el comercio un 3%. En el comercio, el supermercadismo creció un 4.6% en volumen, las ventas en shoppings un 6.2% y el consumo de hogares un 4% interanual. Las ventas por comercio electrónico en el último Hot Sale subieron casi un 10% en volumen, y el empleo registrado en comercio y servicios creció un 0.5%, aunque con caídas en sectores como transporte y comunicaciones. La palabra "bien" refleja un promedio, ya que no todos los sectores están en la misma situación.

La inflación ha disminuido, pero ¿ha revelado desafíos nuevos para las empresas de comercio y servicios, obligándolas a revisar sus procesos?

Sin duda, la baja de la inflación implica un cambio cultural. Hasta 2023, el gerente financiero era clave en las empresas, pero hoy lo es el de producción. Ser empresario en Argentina es una actividad de riesgo debido a la inseguridad jurídica, altos costos tributarios y problemas laborales. Por ejemplo, los fallos judiciales por despidos, con montos desproporcionados, pueden llevar a la quiebra a las empresas, especialmente a las pymes. A pesar de recomendaciones de la Corte Suprema para que estos fallos sean razonables, aún no se ha logrado un criterio unificado, aunque esperamos avances pronto.

¿Coincidís en que la prioridad debería ser modernizar la regulación laboral?

No me gusta la palabra "reforma", prefiero hablar de un marco laboral moderno. Las leyes laborales actuales, obsoletas y de la era de la Revolución Industrial, generan inseguridad. Hoy, el 50% del empleo es informal porque los empleadores temen contratar debido a la industria del juicio laboral. Un despido puede costar sumas exorbitantes, como 100 o 200 millones de pesos, lo que destruye pymes. Necesitamos un marco que dé seguridad al empleador para contratar sin temor a consecuencias desproporcionadas, sin precarizar al trabajador.

¿Qué cambios legislativos serían necesarios para evitar estos fallos judiciales que afectan a las pymes?

Es crucial establecer criterios claros para las indemnizaciones por despido, basados en índices razonables, no en cálculos arbitrarios que llevan a la quiebra. Por ejemplo, el dueño de un jardín de infantes me contó que, por una maestra con tres años de antigüedad que se dio por despedida en 2020, le exigieron 22 millones de pesos, cuando lo razonable serían 5 millones. Esto desalienta la creación de empleo y requiere una legislación clara para limitar el margen de maniobra de los jueces.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

¿Creés que hay voluntad política para avanzar en estas modificaciones legislativas en 2026, tras la temporada electoral?

El gobierno de Milei incluyó 58 artículos sobre modernización laboral en la Ley Bases, pero 42 fueron rechazados. En privado, los sindicatos reconocen la necesidad de generar condiciones para que las empresas contraten sin temor, pero el Congreso está complicado por intereses partidarios y demagogia. Hay legisladores valiosos, pero muchos carecen de la capacidad para abordar estos problemas. Espero que se resuelva pronto, pero la calidad del Congreso actual deja mucho que desear.

Si la economía se estabiliza con baja inflación, ¿cómo cambiaría la agenda de las empresas y hacia dónde se orientarían?

Con una economía estabilizada, las empresas se enfocarán en ser competitivas globalmente. Argentina crecerá un 5.5% en 2025, según el FMI, pero el ingreso per cápita es similar al de 2005, evidenciando un fracaso colectivo. Sin embargo, estamos en el camino correcto: la inflación bajó de un 25.5% mensual en diciembre de 2023 a un 1.6% en junio de 2025, y podría cerrar el año en 25%. Para crecer, necesitamos divisas genuinas mediante exportaciones, como las de Vaca Muerta, que generará un superávit comercial de 6.000 millones de dólares este año, o la minería, con una inversión de 15.000 millones en San Juan. Argentina debe superar su cierre comercial, ya que exportamos solo el 15% del PBI, frente al 34% de Chile o el 29% de Uruguay. Además, con solo 13 empresas por cada 1.000 habitantes, lejos de las 40 de Chile, necesitamos un cambio cultural para fomentar la creación de empresas formales y atraer inversión.

¿Qué libro recomendarías a los oyentes de Cadena 3?

Recomiendo "21 lecciones para el siglo XXI", de Yuval Noah Harari, un libro muy interesante publicado alrededor de 2018.

Entrevista de Sergio Suppo.