Los Modernos: "Hacemos humor cordobés, pero con otro color"

A lo largo de la entrevista con Sergio Suppo en La Argentina Hoy, los artistas relataron los inicios de su compañía, que nació en Córdoba en 2002, en medio de la crisis económica, cuando decidieron recorrer bodegones y salas pequeñas de la ciudad con presentaciones breves. Fue entonces cuando surgió el emblemático uso de las polleras, faldas que Pedro tomó de su madre, primera bailarina y vestuarista de la provincia, convirtiéndose en un símbolo del espectáculo.

Recuerdo que ustedes se presentan con faldas, ¿por qué usan pollera?

Estrenamos el 3 de abril de 2002, en plena crisis económica, y necesitábamos llamar la atención en lugares pequeños. Pedro había tenido un grupo humorístico en Uruguay y propuso la idea de las polleras. Las primeras se las “robé” a mi madre, que fue vestuarista y bailarina. Con el tiempo, ella nos hacía las polleras.

Su humor es distinto al habitual en Córdoba...

Sí, hacemos humor de texto. Todos nuestros espectáculos tienen rigor de texto de principio a fin. Es un humor cordobés, pero con otro color. Cada texto corto tiene estructura de comienzo, desarrollo y final, y requiere ensayos precisos.

¿Les ha pasado olvidarse el texto en escena?

Muy pocas veces. Son momentos difíciles, porque la sincronización entre nosotros es fundamental. Todo está guionado y, aunque parezca improvisado, hay una ingeniería detrás del ritmo y la palabra.

¿Cómo manejan textos antiguos que deciden reflotar?

Por ejemplo, un texto de hace 15 años llamado A la calle lo revisamos antes de presentarlo. Pedro escribe y decidimos juntos cómo interpretarlo. A veces modificamos detalles para que esté correcto según la visión actual, aunque el público no lo note.

Su puesta en valor de la palabra es muy clara...

La palabra es un instrumento, un recurso que labra y construye. Jugamos con el idioma, sus sonidos, sus significados y su musicalidad. Es un homenaje al verbo y al humor como ejercicio de lenguaje.

Ustedes han trabajado en España, ¿cómo reciben su humor allá?

Nunca dejamos de ser Los Modernos. Nuestro humor es universal, no usa modismos ni aborda temas políticos. Barcelona y otras ciudades españolas nos recibieron muy bien; incluso somos más conocidos allí que en Buenos Aires. Giramos por Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca y el País Vasco.

¿Reciben interés de lingüistas o profesores de teatro?

Sí, a veces nos contactan para analizar pautas de dicción, colocación de voz y actitud corporal. Nos sorprende, porque conocen nuestra obra mejor que nosotros mismos. Somos 100% autodidactas.

¿Qué relación tienen con otros referentes del humor, como Les Luthiers?

Somos de un lado distinto del humor. Compartimos la disciplina y la elaboración, pero nuestra construcción es propia, original, y no comparable con otros estilos.

¿Qué recomendaciones literarias tienen para los oyentes?

Pedro recomienda Seda de Alessandro Varico, versión ilustrada por una artista francesa. Alejandro recomienda a Abelardo Castillo, con obras como El que tiene sed y Crónica de un iniciado. Ambos autores tienen una escritura exquisita y valiosa.

Entrevista de Sergio Suppo.