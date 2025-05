La inquietante historia de la llegada de los nazis a Argentina

La historia de los criminales nazis que encontraron refugio en Argentina tras la Segunda Guerra Mundial sigue despertando un interés inagotable.

La llegada de jerarcas del Tercer Reich, sus redes de protección y las complicidades que les permitieron integrarse a la sociedad argentina son temas que, tantas décadas después, continúan siendo objeto de investigación y debate.

En una entrevista con el ciclo "La Argentina, hoy" de Cadena 3, Ariel Gelblung, director del Centro Simón Wiesenthal para América Latina, reveló este jueves detalles de esta oscura página de la historia, los esfuerzos por desentrañar la verdad y la importancia de mantener viva la memoria para evitar el resurgimiento de ideologías de odio.

El legado de Simón Wiesenthal

El Centro Simón Wiesenthal, nombrado en honor al célebre sobreviviente del Holocausto y cazador de nazis, lleva décadas dedicado a la justicia y la memoria.

Wiesenthal, quien perdió a casi toda su familia en los campos de concentración y sobrevivió a siete de ellos, dedicó su vida a recopilar evidencia contra criminales nazis.

“Pesaba 44 kilos cuando fue liberado en Mauthausen, Austria, en 1945”, relató Gelblung. “Mientras se recuperaba, vio cómo los aliados recopilaban archivos para juzgar a los responsables, pero pronto la Guerra Fría desvió la atención. Él decía que los nazis fueron los grandes vencedores de ese conflicto, porque muchos escaparon al castigo”, relató.

Tras la muerte de Wiesenthal en 2005, el centro que lleva su nombre continuó su misión. Fundado en 1977 en Los Ángeles, se expandió a América Latina en 1992, tras la desclasificación de archivos nazis en Argentina durante el gobierno de Carlos Menem. Desde 2015, Gelblung lidera la oficina regional, enfocada en combatir cinco fenómenos que atentan contra la convivencia democrática: racismo, discriminación, xenofobia, antisemitismo y terrorismo. “Nuestra tarea es denunciar y evitar que ideologías como el nazismo vuelvan a tener poder”, afirmó.

Inédito hallazgo. Descubrieron cajas nazis en el archivo de la Corte Suprema de Justicia El hallazgo se produjo de manera fortuita: al abrir una de las cajas, se identificó material destinado a consolidar y propagar la ideología de Adolf Hitler en Argentina, en plena Segunda Guerra Mundial.

Cómo llegaron los nazis a Argentina

La Argentina de fines de los años 40 y principios de los 50 se convirtió en un destino clave para los nazis que huían de Europa a través de la llamada “ruta de las ratas”. Esta red de escape, facilitada por complicidades internacionales, permitió que criminales como Adolf Eichmann, Josef Mengele, Erich Priebke y Ante Pavelic encontraran refugio en el país.

“La desclasificación de archivos en 1992 marcó un antes y un después”, explicó Gelblung. “Investigaciones como las de Uki Goñi en 'La auténtica Odessa' revelaron quiénes llegaron, cómo lo hicieron y quiénes los ayudaron”, puntualizó.

Entre los casos más notorios está el de Erich Priebke, responsable de la masacre de las Fosas Ardeatinas en Roma, quien vivió en Bariloche bajo su propio nombre y llegó a presidir una escuela alemana. “Era considerado un vecino ejemplar”, señaló Gelblung.

Josef Mengele, conocido como “El Ángel de la Muerte”, vivió en Vicente López y hasta solicitó un documento con su verdadero nombre en la Policía Federal.

Eichmann, por su parte, llevaba una vida discreta en San Fernando, pero su captura por el Mossad en 1960 marcó un punto de inflexión.

Otro caso destacado es el de Dinko Šakic, líder del campo de concentración de Jasenovac en Croacia, detenido en 1998 en Santa Teresita y extraditado. “Vivía tranquilamente con su verdadero nombre”, recordó Gelblung.

Estos ejemplos evidencian no sólo la llegada de criminales, sino un sistema de protección que involucró a funcionarios, comunidades alemanas y redes internacionales.

Complicidades y financiamiento

Uno de los aspectos más intrigantes es el financiamiento de la “ruta de las ratas”. Gelblung reveló que el Centro Wiesenthal está investigando el origen de los fondos que hicieron posible esta operación logística. “Es una combinación de redes nazis en Alemania y apoyos locales en Argentina”, adelantó, aunque aclaró que la investigación aún está en curso. “Cada puerta que abrimos revela nuevos escándalos. En 2026, esperamos compartir más detalles”, afirmó.

La leyenda del “oro nazi” transportado en submarinos también fue abordada. “El desembarco de submarinos no es un mito”, aseguró Gelblung. “La Comisión CEANA investigó este tema en los 90 y los resultados están en los archivos públicos. Sabemos que hubo desembarcos, pero qué trajeron exactamente sigue siendo motivo de estudio”, señaló.

El gobierno peronista de la época jugó un rol controversial. Figuras como Juan Perón mantuvieron contactos con nazis, como Ante Pavelic, líder de los ustashas croatas. “Perón conoció a Mengele, presentado como ‘El Doctor’, un supuesto experto en genética para mejorar el ganado”, contó Gelblung, citando entrevistas de Tomás Eloy Martínez. Además, funcionarios de la Dirección Nacional de Migraciones facilitaron salvoconductos con nombres falsos, algunos en números correlativos, lo que evidencia un sistema organizado.

¿Por qué Argentina?

La elección de Argentina como refugio no fue casual. “Lugares como Bariloche o las sierras de Córdoba recordaban a los paisajes de Baviera o Austria, lo que los hacía atractivos”, explicó Gelblung. Sin embargo, aclaró que no todos los alemanes llegados eran criminales. Por ejemplo, los marineros del Graf Spee, hundido en 1939 en el Río de la Plata, se radicaron en Villa General Belgrano, pero no eran responsables de crímenes de guerra.

El contexto de la Guerra Fría también influyó. “No sólo Argentina recibió nazis”, subrayó Gelblung. “Estados Unidos acogió a científicos como Wernher von Braun para la NASA y la Unión Soviética hizo lo mismo. En Argentina, personajes como Kurt Tank, que diseñó los aviones Pulqui, o Ronald Richter, con su fallido proyecto nuclear Huemul, fueron recibidos por su expertise técnico”, precisó.

"Una vez terminada la Segunda Guerra Mundial y comenzada la Guerra Fría, hubo interés de muchas naciones de sacar ventaja de personas que integraban el régimen nazi", remarcó.

La importancia de la memoria

La reciente desclasificación de archivos, ordenada por el presidente Javier Milei en 2025, representa un avance significativo. “Ahora los documentos están digitalizados y disponibles en la web del Archivo General de la Nación”, destacó Gelblung. Esta medida, impulsada por un pedido del Centro Wiesenthal, busca arrojar luz sobre aspectos aún desconocidos, como la financiación de las redes de escape.

Para Gelblung, el trabajo del Centro trasciende la persecución de criminales. “Hoy, nuestro foco está en prevenir el resurgimiento de ideologías de odio”, subrayó.

"En un mundo donde el antisemitismo ha repuntado, como tras los ataques del 7 de octubre de 2023, la memoria del Holocausto es una herramienta clave para la convivencia democrática", añadió.

Un llamado a la reflexión

Antes de despedirse, Gelblung recomendó tres lecturas: "La gesta del marrano", de Marcos Aguinis; "La auténtica Odessa", de Uki Goñi, y su propio libro "Antisemitismo: Definir para combatir". “Son textos que inspiran y nos recuerdan por qué debemos seguir alerta”, concluyó.

Entrevista de Sergio Suppo.