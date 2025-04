Murió Ronnie Scott a los 107 años: el héroe argentino que combatió a los nazis

Hoy, a los 107 años, falleció en su querida Villa Devoto Ronald David Scott, el último piloto de Spitfires de la Segunda Guerra Mundial en América y un ícono de la aviación argentina. Su vida, una epopeya de coraje, humildad y pasión por volar, deja un legado imborrable en el cielo y en la tierra.

Nacido el 20 de octubre de 1917 en el corazón de Buenos Aires, Ronnie, como lo conocían todos, era hijo de una enfermera inglesa y un excombatiente escocés de la Guerra de los Boers.

Creció entre los valores del esfuerzo y la camaradería, forjados en los campos de rugby y cricket, y en los pasillos de los colegios Belgrano Day School y Oates de Hurlingham. Pero fue en 1931, frente al imponente portaaviones HMS Eagle anclado en el puerto de Buenos Aires, donde el joven Ronnie sintió el llamado de los cielos.

Según contó en una nota con TN, la primera vez que vio un avión, recuerda, fue a los 10 años "Era socio del club Hurlingham, una tarde mientras veía un partido de polo, un jinete me pidió un agua tónica. Era el Príncipe Eduardo, que después, abdicó al trono de Inglaterra. Yo me tomé el atrevimiento de agregarle limón y se lo alcancé. Su secretario me pidió mi la dirección y al día siguiente me llamaron para invitarme a conocer el primer portaaviones que hubo en la Argentina".

Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, su deseo de combatir el fascismo ardía con fuerza. Sin embargo, la delicada salud de su madre lo retuvo hasta 1942, cuando finalmente se alistó como voluntario. “Quería irme a la guerra lo antes posible a combatir a Hitler”, confesó alguna vez, con esa mezcla de convicción y sencillez que lo definía. Junto a 32 compatriotas, llegó a Liverpool en 1943, iniciando un camino que lo llevaría a convertirse en piloto de la Royal Navy.

Tras un riguroso entrenamiento, Ronnie se graduó como Sub Lieutenant en 1944 y cumplió su sueño al despegar en un Spitfire, el legendario caza que describió como “tocar el cielo con las manos”.

Sus palabras aún resuenan: “El ruido del motor, la adrenalina, el cuerpo aplastado contra el asiento… Era bestial, inigualable”. Como parte del Escuadrón Aeronaval 761, Scott enfrentó los rigores de la guerra con la misma serenidad que lo acompañó toda su vida.

Foto: Gobierno argentino.

De regreso a la Argentina en 1946, su país lo recibió como héroe. Incorporado a la Aviación Naval como Teniente de Corbeta de reserva, Ronnie no colgó las alas: se unió a Aeroposta Argentina, piloteando los míticos DC-3 hacia la Patagonia, y luego a Aerolíneas Argentinas, donde comandó desde Douglas DC-4 hasta Boeing 737.

Con más de 23.000 horas de vuelo, su trayectoria como piloto comercial fue tan impresionante como su etapa militar. Además, fundó la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), marcando un hito en la defensa de los derechos de sus colegas.

Fuera de la cabina, Ronnie vivió con la misma pasión. Casado con Marion, fue padre de Roger y David, abuelo y bisabuelo. Su amor por el rugby, el cricket y el bowls lo mantuvo conectado con la comunidad, mientras su admiración por los pilotos de Malvinas reflejaba su profundo respeto por quienes, como él, arriesgaron todo por sus ideales.