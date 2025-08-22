FOTO: Juan Delfini: "El dibujo fue mi manera de dialogar con la historia"

El Palacio Ferreira se convirtió en escenario de una muestra singular que reúne la trayectoria de Juan Delfini, dibujante y retratista cordobés cuya obra combina periodismo, arte y música. Bajo la curaduría de Demián Oroz, la exposición rescata piezas inéditas y dibujos antiguos, junto con trabajos publicados en diarios, para ofrecer un recorrido integral por más de cuatro décadas de creación.

Nacido en Ucacha, Delfini nunca pensó en el dibujo como profesión. En su juventud probó suerte con la música —integró un grupo llamado Los Vampiros—, pero finalmente se inclinó por el diseño publicitario en Buenos Aires. Sus primeros pasos fueron en la agencia Gatti Chaves, aunque pronto se abrió camino hacia la ilustración y la caricatura.

En 1977, tras ser detenido durante la dictadura, decidió emigrar a Barcelona. Allí, en la Rambla, descubrió que su talento podía convertirse en sustento: “Fue un éxito inmediato”, recuerda. Más tarde se instaló en Las Palmas de Gran Canaria, donde perfeccionó su oficio de caricaturista callejero. A su regreso a la Argentina, trasladó esa experiencia a Mar del Plata, donde lo apodaron “el Maradona del lápiz”.

A continuación la entrevista completa con Sergio Suppo, para La Argentina Hoy:

¿Cómo elegiste lo que estás mostrando hoy en el Palacio Ferreira en materia de retratos?

Fue una tarea difícil porque son muchos años de trabajo. Con la ayuda del curador, Demián Oroz, rescatamos dibujos antiguos que tenía olvidados. La muestra incluye tanto ilustraciones hechas para diarios como trabajos personales, lo que la hace más completa.

Naciste en Ucacha. ¿Cómo se te ocurrió que ibas a ser dibujante?

No se me ocurrió a mí. Siempre dibujaba, pero no lo veía como profesión. En el secundario tuve un grupo musical, Los Vampiros, y al pensar en estudiar, alguien me sugirió dibujo porque lo hacía todo el tiempo. Estudié diseño publicitario en Buenos Aires.

¿La música la dejaste para dedicarte al dibujo?

Sí. Al terminar el secundario, con Héctor Jaime queríamos seguir en Buenos Aires, pero había que elegir carreras. Él ya tenía una y yo opté por diseño publicitario. El conjunto fracasó, volví a Córdoba y empecé a trabajar en publicidad.

¿Haciendo ilustraciones para publicidades?

Sí, pero no solo ilustraciones, sino avisos completos. Mi primer trabajo fue en Gatti Chaves. Renuncié porque me quisieron hacer marcar tarjeta, algo que no acepté.

En la reseña de la muestra se cuenta que tuviste que irte en los 70 y terminaste dibujando en la Rambla de Barcelona. ¿Cómo fue esa experiencia?

Después de trabajar en publicidad, empecé a hacer caricaturas. Tras una detención en 1977 decidí irme a Barcelona. Viví tres meses con 300 dólares hasta que me animé a trabajar en la Rambla. Fue un éxito inmediato.

¿Cuánto tiempo estuviste allí?

Un año. Luego me mudé a Las Palmas de Gran Canaria, donde había turismo todo el año. Ahí pude vivir bien de la caricatura callejera.

¿Te sentías artista plástico en ese momento?

Para mí ser artista plástico sonaba lejano. Siempre me pensé como dibujante y pintor.

¿Y cuando volviste a la Argentina?

Llegué embalado con el dibujo en la calle. En Mar del Plata fue un éxito total, me apodaron “el Maradona del lápiz”. Luego trabajé en el diario Puntal de Río Cuarto.

¿De Puntal fuiste a La Voz del Interior?

No. Pasé por Buenos Aires, donde intenté entrar en la revista Humor. Me recomendaron al diario La Voz, y allí Castiñeira de Dios me tomó de inmediato.

¿Cómo evolucionó tu dibujo a lo largo del tiempo?

Cambió. Al principio me influenció Germenegildo Sabat, con una caricatura más plástica y artística. Nunca me consideré caricaturista típico, sino dibujante de retratos con un valor estético propio.

Como ilustrador, ¿cómo trabajabas a partir de los textos?

No me centraba en reproducir fielmente el texto, sino en agregar algo más, en poner lo que a mí me gustaba dentro del tema. Siempre cuidé que el dibujo tuviera valor en sí mismo.

En la muestra hay obras a lápiz carbón con mucha intensidad. ¿De qué época son?

Son de antes de trabajar en La Voz. Dibujos hechos en Buenos Aires para mí, por gusto. Después, como ilustrador, aprendí a componer dentro de medidas específicas, sobre todo con la llegada de las computadoras.

Viendo tu obra, aparece un aprecio por filósofos, músicos y pintores...

Entrevistado: Exactamente. Ese es mi mundo. Soy un gran lector y escucho música todo el tiempo. La música es mi frustración, porque me hubiera gustado tener el don de hacerla. Como Fontanarrosa con el fútbol, yo baso muchos de mis dibujos en la música y en los músicos.

¿Qué pintores te conmueven especialmente?

Egon Schiele, por su trazo y estilo. También tengo mucha influencia de la historieta: Hugo Pratt, Fontanarrosa, Quino y otros humoristas.

También te gusta mucho el folclore...

Sí. Es la primera música que escuché en mi niñez, cuando el folclore estaba en su época de gloria. Íbamos con mi familia al Festival de Cosquín. Después lo retomé con un libro de retratos de grandes folcloristas.

Para cerrar, ¿qué libro recomendarías a los lectores?

Leo mucho filosofía y poesía. Recomiendo Canto a mí mismo de Walt Whitman. También un pequeño libro sobre taoísmo que me ha ayudado a responder preguntas personales.

¿Alguna vez alguien retratado por vos te pidió su dibujo?

Sí, me ha pasado. Algunos me lo pidieron y se los regalé, aunque nunca me lo compraron.

Entrevista de Sergio Suppo.