Juan Carlos Rabbat: “El populismo hizo estragos en la educación de nuestro país”

El fundador de la Universidad Siglo 21, Juan Carlos Rabbat, consideró este miércoles que la educación argentina ha sufrido un fuerte adoctrinamiento en las últimas décadas, que la llevaron a la decadencia, y destacó el rumbo que el presidente Javier Milei le está dando al país, si bien cuestionó sus modos.

En diálogo con Cadena 3, en el marco del ciclo “La Argentina, hoy”, que se emite en el programa “Informados, al regreso”, Rabbat afirmó que “el populismo hizo estragos” en la formación en todos los niveles.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En ese marco, el creador de esa universidad privada con base en Córdoba y presencia en 320 lugares del territorio nacional remarcó que, según su visión, “educar es empoderar a las personas, hacerlas más independientes”.

Por otra parte, se mostró a favor de que se haya dado media sanción al proyecto de ley que declara a la educación como un servicio esencial y, si bien cuestionó los modos de ejercer el poder de Javier Milei, resaltó que “está encaminando el país a ser serio”.

Luis Fernández Echegaray, Juan Carlos Rabbat y Sergio Suppo, en el estudio de la radio.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Principales frases

- La tecnología permitió que la calidad de la educación a distancia fuera igual o mejor que la presencial.

- La Inteligencia Artificial (IA) revolucionará la educación, pero tenemos que aplicarla con seriedad.

- Hoy tenemos muchos más alumnos online que presenciales.

- El sistema educativo argentino está muy mal, en crisis.

.

El populismo ha hecho estragos en la educación.

.

- Aplaudo que se haya declarado servicio esencial que prohíbe protestas que afecten al alumno.

- Educar es empoderar a las personas, hacerlas más independientes.

- La educación ha sido viciada de un adoctrinamiento nocivo en todos los niveles.

- Un alumno universitario debe ser capaz de pensar en libertad, de crear.

- Reivindico la universidad pública y gratuita, pero exigente: que no me formen políticamente, sino que me capaciten.

- La universidad pública tiene que replantearse si está destinada a empoderar estudiantes o es un coto político.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

- El Estado debería financiar las carreras que no cubren las privadas.

- El cambio tecnológico se aborda con actualización de contenidos y enseñando a aprender a aprender.

- Argentina está yendo gradualmente a un sistema de reconocimiento de créditos y eso es valioso.

- La educación es lo único que te saca de la pobreza y te empodera.

.

La educación es el motor de crecimiento más poderoso que tiene una sociedad.

.

- Yo quería una universidad distinta a la que había tenido: que empoderara a los alumnos.

- La autoestima es el combustible que uno necesita para aprender.

- La educación no universitaria pero profesional está creciendo mucho en el mundo.

- En Córdoba, se producen los cursos que el club Barcelona da en el mundo.

- Hacer negocios es difícil en todos lados, pero lo que cambia afuera es la previsibilidad: hay reglas de juegos más estables.

.

No me gustan los modos de Javier Milei, pero siento que está encaminando el país a ser serio.

.

- Milei está poniendo las bases de lo que me hubiera gustado que ocurriera hace 40 años.

- Transitamos 80 años de un populismo que nos hace cada vez más pobres.

- Fuimos pioneros: en 2004, creamos la primera cátedra de emprendedurismo, que luego estuvo en todas las carreras de nuestra universidad.

- Para la universidad pública, la mezcla con la empresa era pecaminosa, porque contaminaba a la academia. Eso perdía de vista que las universidades son parte del sistema productivo.

.

En ningún lugar del mundo se dan el lujo de no vincular ciencia con producción.

.

- El padre Ángel, el cardenal Rossi, es un ejemplo para Córdoba.

- Ángel Rossi ha sido un hombre que siempre ha buscado unir partes.

- Rossi fue el que más me ayudó a que pudiéramos tener la cátedra de Práctica Solidaria.

- Cadena 3 es para nosotros una institución hermana.

Entrevista de Sergio Suppo y Luis Fernández Echegaray.