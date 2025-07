Florencia Andreani: "Es complicado ser la única mujer en la mesa"

FOTO: Florencia Andreani: "Al género no lo veo desigual, sino de tomar oportunidad "

Florencia Andreani es una empresaria e industrial, vicepresidenta de la Unión Industrial de Tucumán, se destacó en un ámbito donde la presencia femenina aún es escasa en Argentina.

Aunque cada vez hay más mujeres en posiciones de liderazgo, la igualdad numérica con los hombres sigue siendo un desafío. En diálogo con Cadena 3, Florencia compartió su trayectoria en el gremialismo empresario, un camino que comenzó en la empresa familiar con más de 80 años de historia en la provincia. Siguiendo el ejemplo de su madre, quien también incursionó en el gremialismo, Florencia tomó un receso tras ser madre, pero luego regresó al sector.

Sergio Suppo, director periodístico de Cadena 3, en el ciclo"La Argentina, hoy", le consultó por sus roles de empresaria, industrial y mujer.

¿Cómo te metiste en el gremialismo empresario?

Comencé a trabajar en la empresa familiar, que tiene más de 80 años de trayectoria en la provincia, siguiendo el ejemplo y la pasión de mi madre, quien también incursionó en el gremialismo empresario y la dirección de la empresa, contó.

"Después de ser madre y tomar una pausa, regresé a este rubro, reconociendo que no es fácil coordinar los hijos y los deseos profesionales. Empecé en la Unión Industrial de Tucumán Joven, formando un grupo con jóvenes que se insertaban en los negocios o empresas de sus padres, y ahora formó parte de la comisión directiva de la Unión Industrial", destacó.

Aclaró que hablan de una sola unión industrial porque los problemas y complicaciones afectan a todo el sector por igual.

Para tu mamá debió ser más difícil, ya que ella de alguna forma abrió el camino en términos de género en el ámbito empresario

Fue muy difícil para mi madre e incluso hoy, es complicado sentarse en mesas donde una es la única mujer. Sin embargo, esto ya no es un obstáculo, sino que trabajó para que sean más las mujeres que ocupen lugares representativos y sus voces sean escuchadas.

"No lo veo como una cuestión de desigualdades, sino de oportunidades que las mujeres deben tomar. Ya no lucho por la igualdad, sino para que la mujer, cuando vea la oportunidad, la tome", afirmó la empresaria.

Si tuvieras que caracterizar la situación de la industria de Tucumán, ¿ Cómo lo podrías hacer con una sola definición o habría que ver por sectores, ya que hay sectores que tienen una situación y otros otra?

Florencia consideró que el entramado industrial tucumano es "bastante diverso", lo que significa que las problemáticas afectan de diferente manera a cada sector. Sin embargo, si tuviera que elegir una palabra que los una, sería "crisis".

"La situación industrial de Tucumán está complicada por diversas políticas, la macroeconomía, la microeconomía y temas a resolver con la provincia y los municipios. La mejor manera de abordar esto es trabajando juntos el sector público y el privado, buscando el diálogo y soluciones que beneficien a ambas partes".

El cambio de gobierno que hubo hace año y medio en Argentina, de apertura económica, de replanteo a favor, aparentemente, del sector privado, ¿ Cómo les impacta a ustedes en la industria aquí en Tucumán?

En Tucumán, la apertura "irrestricta" de importaciones impactó negativamente, complicando, por ejemplo, a toda la industria textil y la importación de azúcar.

Florencia mencionó que "es absurdo de considerar consumir azúcar de Brasil cuando las fábricas locales están a 20 km de la Plaza Independencia". Cree que la idea de la apertura no es mala, pero que hubiera sido "mucho más efectiva hacerla de manera gradual" y preparar a las industrias locales para afrontar los desafíos de la competencia exterior, ya que es imposible competir con los precios de Oriente o China, donde no se paga ni la hora de salario por el mismo precio.

Las crisis también ofrecen grandes oportunidades, como la explotación de la minería, el gas y el petróleo que está ocurriendo embrionariamente en la Cordillera.

Dado que Florencia proviene de una industria metalúrgica, ¿ Cómo ven ustedes esas oportunidades, si es que existen según su criterio? ¿Hay una oportunidad ahí o no?

Es una "tremenda oportunidad" que debe aprovecharse, pero que los proyectos mineros avanzan "muy lento" en sus etapas de exploración, explotación e impacto ambiental.

La empresaria advirtió que si todos los proyectos mineros comenzaran a producir, no alcanzaría la mano de obra ni la infraestructura de las empresas instaladas en el norte para asistir a la industria minera. Por ello, ve una "tremenda oportunidad" y consideró que, como región, deben sincerarse y conversar a niveles "no gubernamentales" para que las provincias puedan comerciar libremente y no exijan "aduanas internas virtuales", como la obligación de instalarse en una provincia para ser proveedor.

"El pedido para solucionar esto se ha hecho tanto a nivel nacional como al gobierno de Tucumán, que intenta negociar estas situaciones", resaltó.

Martín Rapalín, el nuevo presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), planteó la necesidad de "nivelar la cancha" y que las empresas realizaran un "examen profundo" sobre su productividad. ¿En Tucumán se hace ese examen profundo y, si es así, qué conclusiones tiene?

Tucumán opera hoy con un 60% de su capacidad productiva, sin contemplar las industrias azucarera y citrícolas que están en plena zafra. El resto de las empresas que atienden a estas grandes industrias (toda la cadena de valor) también rondan el 60% de su capacidad instalada. Esto significa que están "muy por debajo" de niveles aceptables de rentabilidad y sostenimiento, especialmente en mano de obra, que es lo que más les preocupa.

Las empresas tucumanas están teniendo dificultades para mantener al personal, y ya han comenzado programas de suspensiones, retiros anticipados y despidos. Florencia advierte que la suma de pequeños despidos en varias empresas tendrá un "impacto social tan importante", sumándose a la caída del 30% en el consumo interno y generando un círculo vicioso de menos consumo y más despidos. Considera que a la gente que queda sin trabajo le es "muy difícil" encontrar un nuevo puesto.

Explica que, especialmente en pymes como la suya, despedir empleados "realmente te toca el corazón" y es "la peor parte" de su trabajo, aunque se haga para sostener la estructura. Como mujer, le preocupa el bienestar de las familias, conociendo la historia personal de cada empleado, sus hijos, enfermedades familiares o si son el sostén de su familia o hermanos.

¿Cree que la situación actual es una crisis más y la superarán? ¿Ve el vaso medio lleno o medio vacío?

Florencia se consideró optimista y siempre ve el vaso "medio lleno", buscando reconvertirse y encontrar opciones para sostener la industria. "Creo que la crisis es pasajera y que el secreto está en el diálogo y la construcción conjunta, ya que solos no salimos ninguno adelante, ni el Estado ni los privados".

Reiteró que deben entender que son socios "en las buenas y en las malas", y que el diálogo es fundamental.

¿Qué les haría falta? ¿ Menos importaciones o que haya menos impuestos?

"Para ser más competitivos, necesitarían menos impuestos. Sin embargo, para transitar hacia esa meta de menores impuestos, necesitan menos importaciones en el corto plazo para garantizar el consumo interno y sostener los niveles de empleabilidad, permitiéndoles ayornarse y ponerse a la altura de mercados más competitivos", aseguró la dirigente.

¿Qué importancia o prioridad le da a una reforma laboral importante en Argentina?

" Es fundamental y una de las aristas de esta estrella de éxito. Propone que bajen los costos laborales sin que los empleados se sientan atacados, sino que vean sus derechos reconvertidos desde otro punto", remarcó.

Cree que esto es importante, pero también es una cuestión de educación tanto del empresariado como del empleado y del gremio. Critica la "presión gremial" y la falta de comprensión de algunos gremios que no entienden que el empresario es un "dador de trabajo" y que busca sostener los puestos. Menciona casos donde gremios han bloqueado y obligado al cierre de empresas, causando la "muerte a la empresa" y el hundimiento de todos juntos. Sostiene que no se aprendió a trabajar y dialogar, y que se otorgaron "poderes mal entendidos", donde una cosa es luchar por un derecho propio y otra es avasallar los derechos de otros. Ve como un problema el "gris" que se genera cuando no se entiende dónde termina el derecho propio y dónde empieza el del otro.

Qué libro le recomendaría a los oyentes de Cadena 3?

"El Principito. Lo elijo porque es un libro que recomiendo a niños y adultos, y porque enseña que uno puede llegar muy lejos sin perderse uno mismo" También recomienda "El Conde de Montecristo", una "gran novela" que leyó de muy chica, por el mensaje de "saber superarse".