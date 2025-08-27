Amadeo Derito, criador de ganado Angus: “La pelea industria-campo es un mito"

Amadeo, usted es productor de carne, tiene una cabaña con varios campeones en Palermo y también es industrial. ¿Cree en la supuesta rivalidad entre la industria y el campo?

No, para nada. Esa rivalidad es un mito antiguo, de la época preindustrial, que hoy no tiene sentido. Cuando alguien dice que el campo no es producción, invito a que se paren en la puerta de un frigorífico y vean la cantidad de personas trabajando en tres turnos. Un frigorífico es un proceso productivo, es industria. Lo mismo ocurre con la lechería: producir leche es industria, genera riqueza y exportaciones. La dicotomía entre industria metalúrgica y otras formas de industria, como la alimenticia, es una simplificación errónea.

¿Cómo describiría el proceso productivo del campo y su relación con la industria?

Todo comienza con la conversión de energía solar, química y suelo en alimentos. Sembrar pasto, aprovecharlo con tecnologías modernas y transformarlo en carne, leche o cereales es parte de un sistema productivo. Por ejemplo, una hoja de maíz o pastura actúa como un colector de energía solar que se convierte en energía química y minerales, culminando en alimentos. Detrás de los productos primarios, la industria los procesa y genera alimentos. Incluso en la lechería, el tambero es un eslabón en una cadena industrial que incluye genética animal, veterinarios y procesos que terminan en productos como queso o manteca.

¿Cómo está la ganadería en Argentina en este momento?

La ganadería atraviesa un buen momento, con precios relativos favorables. Lo mismo ocurre con la lechería, que exporta cerca del 25% de su producción y tiene precios rentables. Si analizamos las series históricas de relaciones insumo-producto, los costos para producir un litro de leche o un kilo de carne son razonables. Sin embargo, la agricultura enfrenta mayores dificultades.

¿Y cómo está la recuperación de la lechería?

La lechería se está recuperando, con buena proyección en mercados internacionales. Sin embargo, no todos los productores tienen los mismos costos. Las escalas, distancias a puertos o fábricas varían, y hablar de un costo uniforme es un error. El campo es muy diverso, y simplificar su dinámica, como en el mito de la rivalidad con la industria, ignora esa complejidad.

Hace algunos años se prohibieron las exportaciones de carne y lácteos. ¿Qué impacto tuvo eso?

Hace cuatro años, se bajaron contenedores de barcos, afectando mercados importantes como el de quesos en Estados Unidos, que es muy exigente. Esas decisiones fueron errores graves, porque recuperar mercados perdidos por incumplimientos lleva años. Además, la idea de que prohibir exportaciones bajaría el precio local de la carne no funcionó; los precios no bajaron, y se perdieron oportunidades de mercado.

¿Es difícil ser productor en Argentina?

Sí, es difícil. Ser productor requiere ser empresario, analizar la estructura de la empresa, los costos según la escala, la distancia a puertos o si el campo es propio o alquilado. Hay que calcular el rinde de indiferencia, es decir, cuánto debe rendir un cultivo para cubrir todos los gastos. Además, las variables como el clima o políticas gubernamentales complican todo. Algunos gobiernos han sido más perjudiciales que una plaga o una sequía, castigando al sector agropecuario con medidas como retenciones.

Hablando de mitos, ¿qué opina del estereotipo de la oligarquía ganadera?

Ese mito está desactualizado. Hoy, en exposiciones como Palermo, vemos productores que son trabajadores, muchos descendientes de colonos que comenzaron labrando la tierra. La clave es ser prudente, evitar el endeudamiento excesivo y gestionar el capital con cuidado. Los que sobreviven en el sector son quienes han sido cautelosos y no arriesgan todo su patrimonio en una sola campaña.

¿Cómo ve el rol de las nuevas generaciones en el agro?

Las nuevas generaciones tienen un nivel de conocimiento técnico muy alto, muchos son ingenieros o veterinarios, pero sobre todo son empresarios con formación profesional. En CREA, por ejemplo, trabajamos con presupuestos anuales, sensibilizando variables de rendimiento para tomar decisiones informadas. Esta profesionalización está transformando la producción agropecuaria.

¿Cómo es el proceso para criar toros campeones de la raza Angus y llegar a Palermo con un candidato?

Criar toros campeones es la punta de la pirámide genética. La raza Angus representa más del 50% del rodeo nacional, y hasta un 80% si incluimos cruzas. En la cabaña, producimos toros puros controlados, enfocados en características como fertilidad, adaptación al medio y calidad de carne. Usamos genómica para medir rasgos como peso al nacimiento, facilidad de parto, peso al destete, circunferencia escrotal y marmoleo, que es la grasa intramuscular que da sabor a la carne Angus. Seleccionamos toros que mejoren las debilidades de los rodeos comerciales, como terneros demasiado pesados o falta de marmoleo, y los usamos en inseminaciones para transmitir esas características.

¿Cómo elige los toros para su cabaña?

En mi cabaña, produzco toros puros controlados en distintos ambientes, como zonas de monte en La Pampa, para asegurar que sean rústicos y adaptados. Priorizo la fertilidad, seleccionando vacas que se preñan primero en servicios cortos de 30 a 45 días. Luego, elijo toros con características específicas, como bajo peso al nacimiento o mejor grasa intramuscular, según las necesidades del rodeo. Combino el fenotipo, lo que veo en el animal, con datos genómicos para mejorar los índices que quiero potenciar.

¿Qué lo llevó a dedicarse a la cría de Angus?

Vengo de una familia de técnicos e industriales, pero mi padre me inculcó el valor del trabajo enviándome a un campo en Navarro durante las vacaciones. Allí, trabajando en un tambo y aprendiendo tareas rurales, me enamoré de la actividad. Mi abuela española siempre me decía que comprara campo. Cuando tuve la oportunidad, usé dividendos de la empresa familiar de refrigeración para invertir en un campo. Con el tiempo, con un ingeniero agrónomo asesor y el grupo CREA, profesionalizamos la gestión y crecimos en la actividad agropecuaria.

¿Cómo combina su rol de industrial con el de hombre de campo?

La clave es delegar. Siempre he trabajado con gerentes a los que doy libertad de acción, porque creo que las personas capaces deben tener espacio para desarrollar sus ideas. Estoy en contacto constante por teléfono o WhatsApp, pero confío en equipos que manejan el día a día y la planificación. Esto me permite gestionar ambas actividades y crecer en ambas canchas.

¿Cómo imagina el futuro de la producción agropecuaria en Argentina?

Veo un futuro promisorio gracias a las nuevas generaciones y la tecnología. Hay jóvenes usando inteligencia artificial, como programas que registran datos en tiempo real desde el campo y los integran en planillas. La siembra directa nos ha convertido en líderes mundiales, y en ganadería tenemos productores de punta con índices destacados. Sin embargo, necesitamos avanzar en los productores más rezagados y resolver cuestiones como la presión impositiva, especialmente las retenciones y el impuesto al cheque, que promueven la informalidad. La inflación es el peor impuesto, y eliminarla es prioritario para que el sector crezca.

¿Qué impacto tienen las retenciones en el sector?

Las retenciones son un impuesto distorsivo que reduce la producción. Si no existieran, la renta extraordinaria de años anteriores habría generado un vuelco productivo enorme. Los productores reinvierten en el interior, comprando maquinaria, mejorando campos o apoyando a sus comunidades. Sin retenciones, se sembrarían más hectáreas, aumentando la producción y los ingresos de dólares al país. No es solo ideología; incluso líderes de izquierda, como José Mujica en Uruguay, entienden que proteger al campo es clave porque genera riqueza.

Para cerrar, ¿qué libro recomendaría a los oyentes?

Recomiendo tres. “Una excursión a los indios ranqueles”, de Lucio V. Mansilla, un clásico que disfruté mucho; también, “La fuga de Santiago Bandeo”, sobre un chico cautivado por los indios que salva a Río Cuarto de un malón; y, por último, “El conocimiento profundo”, de Juan Pablo Guerra, un libro sobre comunicación profunda, cómo interpretar a las personas y ayudarlas a resolver problemas, que he leído varias veces.

Entrevista de Sergio Suppo.