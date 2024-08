Vernice quedó muy cerca del podio e hizo historia en el canotaje argentino

Jorge Parodi

En una destacada actuación, el argentino Agustín Vernice finalizó en cuarto lugar en la competencia de canotaje, en la especialidad de kayak individual, durante los Juegos Olímpicos. Vernice, oriundo de Olavarría y campeón Panamericano, logró llegar a la final tras una intensa carrera, donde compitió codo a codo con los campeones del mundo.

El atleta, que había terminado octavo en los últimos Juegos Olímpicos de Tokio, expresó su satisfacción a pesar de no haber alcanzado una medalla. "La verdad que, en otro momento hubiese pensado que si ganaba un cuarto puesto, me iba a quedar mal, de que no pude ganar una medalla, pero este fue un cuarto puesto, en el cual lo di todo, no tenía más nada", comentó Vernice tras la competencia.

"Era consciente de que había perdido la zona de medalla, faltando pocos metros, pero así todo, me quería quedar con la satisfacción de darlo todo", agregó en diálogo con Cadena 3.

Con este resultado, Argentina se posiciona actualmente en el puesto 48 del medallero, mientras que las medallas continúan siendo disputadas por potencias como China y Estados Unidos. Este cuarto puesto de Vernice se convierte en la mejor actuación en la historia del canotaje argentino en los Juegos Olímpicos, marcando un hito en la disciplina.

