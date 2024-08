Provocador mensaje de la futura rival de la cuestionada boxeadora intersexual

Este jueves la boxeadora argelina Imane Khelif quedó en el ojo de la crítica tras ser apuntada por sus altos niveles de testosterona en los Juegos Olímpicos de París 2024, y ahora la provocó su próxima contrincante, Luca Anna Hamori.

En ese marco, la deportista húngara de 23 años lanzó una serie de mensajes desafiantes y manifestó que "si ella o él es un hombre, será una victoria más grande para mí si gano".

Además, aseguró que "no le asusta" Khelif. Y agregó: "Me tiene sin cuidado la historia de la prensa o las redes sociales. Será una gran pelea y espero ganar. No puedo esperar".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Hamori, quien viene de vencer a la australiana Marissa Williamson Pohlman por decisión unánime, dijo que sólo quiere estar "centrada en ella misma" y aseguró que no le importan "las demás historias".

"He venido aquí para conseguir una medalla. No me importa nada. Iré al ring y conseguiré mi victoria. Confío en mis entrenadores y confío en mí misma", sumó la boxeadora que deberá enfrentarse con la argelina el próximo sábado por los cuartos de final de la competencia olímpica.

Además, Hamori criticó la decisión de la boxeadora italiana Angela Carini que abandonó el combate ante Khelif: "No lo entiendo. Pensaba que todos los boxeadores tienen la misma mentalidad que yo, que nunca se rinden, pero fue su decisión. Yo sé que no haré eso nunca en mi vida".

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/