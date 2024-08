Emocionante testimonio de la familia de "Maligno" tras alcanzar el oro en París

El biker argentino José "Maligno" Torres Gil consiguió la primera medalla de oro para la delegación argentina en los Juegos Olímpicos de París 2024, al conseguir 94,82 puntos en BMX freestyle. El podio lo completaron Kieran Reilly, de Gran Bretaña, y Anthony Jeanjean, de Francia.

Torres redondeó una tremenda primera pasada, que le permitió liderar la final desde el principio para traer la primera presea dorada a la Argentina desde Río 2016.

El biker, que tuvo la mejor actuación de su carrera en el día más importante, también protagonizó una gran segunda pasada, en la que sumó 92,12 puntos, demostrando que su primer puntaje no fue cuestión de suerte.

Además, es la primera medalla que consiguió la Argentina en estos Juegos Olímpicos de París 2024. Los que más cerca habían estado de conseguirlo fueron el tirador Julián Gutiérrez y el skater Matías Dell Olio, quienes llegaron a las finales en sus disciplinas pero que culminaron octavos.

La última medalla de oro para la Argentina en unos Juegos Olímpicos la había conseguido la selección masculina de hockey, Los Leones, en Río 2016.

Tras obtener la presea dorada, su familia habló con Cadena 3 emocionada por el triunfo. "No vi la competencia, nunca lo veo. Me desmayo, no puedo verlo allá arriba" confesó Amy, su mamá. Dijo que recibió la noticia de la medalla a través de amigos y familiares presentes en el evento.

La madre del medallista también destacó la perseverancia de su hijo. "Maligno se lo merecía por su perseverancia. La verdad es que yo temblaba, me tuvieron que atender con agua, porque no podía más de la emoción”. A su vez, enfatizó la importancia del apoyo familiar en la carrera de su hijo: "Él siempre me dice: ‘viejita, quédate tranqui, voy a mostrar mis mejores trucos''".

Maligno comenzó a andar en bicicleta a los 13 años, enfrentando numerosas adversidades en su camino. "Él viene de muy abajo, no había bicicletas, y con mucho esfuerzo su papá le compró una", recordó Amy. Su trayectoria lo llevó a competir en Sudamérica y luego en Europa, donde sorprendió a todos con su talento y habilidades en la pista.

El apodo "Maligno" proviene de su forma de montar y su carácter bromista. "Es un loco, cuando entra a la pista, sorprende a todos", comentó su mamá en diálogo con Cadena 3. Además, enfatizó la importancia del apoyo que recibió, "Quiero agradecer a la gente, por todo el aguante, por confiar en José".

Amy se mostró emocionada por la cantidad de mensajes y felicitaciones que han recibido. "Estamos desbordados de felicidad. José siempre dice que lo hace por la gente, por el país, un poquito de alegría".

Por otra parte, José -del mismo nombre que Maligno, pero conocido como "Paco"-, también expresó su emoción tras la victoria de su hijo en los Juegos Olímpicos de París. En el garaje de su casa ubicado en barrio Escobar de la ciudad de Córdoba, se respira mucha emoción tras la victoria.

"Estoy lleno de notas, son varios los medios y les agradezco mucho porque lo que ha logrado Maligno ha sido realmente notable", expresó Paco en diálogo con Cadena 3, refiriéndose a la repercusión mediática que ha tenido el éxito de su hijo.

Paco recordó el momento en que le compró la primera bicicleta a Maligno: "Cuando llegamos a Córdoba, compramos una bicicleta, tal vez dos o tres meses después logramos la siguiente, cuando ya la primera nos la habían robado". Este recuerdo, cargado de nostalgia, refleja las dificultades que enfrentaron como familia en sus inicios.

El padre de Maligno destacó la personalidad de su hijo, quien logró ganarse el cariño del público: "Desparrama alegría por un lado y mucha, mucha humildad. Lo ha logrado solo, desde muy chico, es muy determinado y tiene mucha gente amiga". Además, mencionó los desafíos físicos que ha superado: "El lado izquierdo del cuerpo tiene varios clavos puestos", recordó.

En un relato conmovedor, Paco compartió la angustia que sintió cuando su hijo se alejó de la posibilidad de asistir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020: "Ha pasado por muchos momentos de cierta angustia viviéndolo solito, porque viaja mucho". Sin embargo, su esfuerzo y dedicación lo llevaron a competir y obtener logros inesperados.

Jorge Parodi, quien también conversó con Paco, resaltó la emoción del momento en que Maligno compitió: "Cuando dieron la puntuación explotó todo el estadio". Paco coincidió, afirmando que "los deportes urbanos es lo nuevo que ha venido a posicionarse" y que la globalización ha permitido que estas emociones se compartan de manera diferente.

Paco concluyó transmitiendo mucha gratitud y orgullo: "Que se hinche infinitamente, como se nos hincha a todos los argentinos". Este sentimiento de orgullo resuena en cada rincón del garaje y la casa, donde las bicicletas y los trofeos atestiguan el camino recorrido por Maligno Torres, un joven que ha llevado su pasión al más alto nivel.

Con su medalla de oro, Maligno no solo hizo historia para Córdoba, sino que también ha inspirado a muchos jóvenes deportistas a seguir sus sueños.

Entrevista de "Siempre Juntos" y Rodolfo Barili. Informe de Federico Borello y Jorge Parodi.