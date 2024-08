5 días después de competir, el bronce en gimnasia en el suelo cambió de dueña

La polémica estalló en los Juegos Olímpicos París 2024 a raíz de una disputa por un tercer puesto en gimnasia de suelo. A 5 días de la finalización de la competencia, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) ordenó otorgarle el tercer puesto a la rumana Ana Barbosu, y no a la estadounidense Jordan Chiles.

Todo se origina el lunes pasado, cuando Barbosu había asegurado el tercer lugar en la final con una puntuación de 13,700, superada solo por la brasileña Rebeca Andrade (14,166) y la estadounidense Simone Biles (14,133).

Sin embargo, una apelación por parte de Chiles, quien originalmente había obtenido 13,666, resultó en una revisión de su nota a 13,766, lo que desplazó a la rumana del podio.

Barbosu ya estaba festejando con la bandera de su país colgada en sus hombros, cuando los jueces cambiaron la nota de Chiles. El video de su reacción fue muy comentado en redes, ya que ella estalló en llanto.

El equipo rumano presentó un recurso ante el TAS, argumentando que la reclamación de Chiles se había presentado fuera del plazo permitido por la Federación Internacional de Gimnasia (FIG).

El plazo que tienen los equipos para pedir una revisión es de 60 segundos, y la presentación del equipo estadounidense fue a los 64 segundos, por lo que el TAS lo consideró fuera de término. El tribunal falló a favor de Barbosu, reinstaurando su medalla de bronce y relegando a Chiles al quinto lugar.

Sin embargo, según trascendió, el Comité Olímpico Rumano pediría al Comité Olímpico Internacional que se entregue 3 medallas de bronce, para Barbosu, Chiles y Sabrina Maneca-Voinea, la gimnasta que terminó en cuarto puesto, también de nacionalidad rumana, quien obtuvo 13,700 puntos, lo misma que Barbosu.

La portavoz de la FIG, Meike Behrensen, aseguró a The Associated Press que la organización hará una declaración "a su debido tiempo", pero hasta el momento no se expidió de manera oficial ante este polémico caso.

La foto histórica

En el momento de la entrega de medallas, ocurrió un hecho que quedó para la historia, pero, a partir de esta decisión del TAS, pierde valor.

Simon Biles y Jordan Chiles se inclinaron en una reverencia a la brasileña Rebeca Andrade, quien obtuvo la medalla la oro. La imagen dio la vuelta al mundo como símbolo de respeto y compañerismo.

Sin embargo, a raíz de esta revisión, Chiles pierde su lugar en el podio, lo cual le quita. El simbolismo, no obstante sigue presente, por la grandeza del gesto.

