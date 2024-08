La reverencia Biles y Chiles a la brasileña Andrade, un gesto que vale oro

La imagen del día en los Juegos Olímpicos de París 2024 se la llevaron Rebeca Andrade, Simone Biles y Jordan Chiles en el podio de gimnasia de suelo.

En la premiación, la brasilera rompió con le hegemonía de la que muchos señalan como la mejor de la historia en la disciplina. Pero, lejos de enojarse, Biles se arrodilló señalando a su competidora, gesto que fue seguido con Chiles, formando una de las fotos de la cita olímpica.

Este gesto retrata a la perfección el espíritu olímpico, por lo que las imágenes dan vueltas al mundo y son señaladas entre las mejores del certamen.

Simone Biles and Jordan Chiles showed love to Andrade on the podium after she won gold in Woman’s Floor Exercise ??????



Three ACL tears since 2015 to a gold medal in 2024. Legend. ?? pic.twitter.com/Z8qrH2PvCK