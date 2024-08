La brasileña Rebeca Andrade hizo historia y ganó el oro en gimnasia de suelo

La gimnasta brasileña Rebeca Andrade se llevó este lunes el oro olímpico en los ejercicios femeninos de suelo, marcando así un nuevo capítulo en la historia deportiva de su país.

Se trata de la cuarta medalla que Andrade obtiene en los Juegos Olímpicos París 2024 y el sexto podio olímpico del que forma parte en su carrera. En segundo lugar, quedó la estadounidense Simone Biles, quien tuvo dos fallas importantes durante el desarrollo de su rutina.

Andrade eligió la canción "Baile de Favela" para interpretar su rutina de suelo en el Arena Bercy y el jurado le dio un puntaje de 14,166, por encima de los 14,133 puntos que obtuvo la norteamericana Simone Biles, que salió dos veces del cuadrilátero durante su rutina.

En tanto, el bronce fue para la también estadounidense Jordan Chiles, con 13,766 puntos.

En la prueba de la barra de equilibrio, Andrade también había obtenido un puntaje superior al de Biles, aunque ambas quedaron afuera del podio. El medallero de París 2024 para Biles cerró con tres medallas de oro y una de plata.

ASÍ FUE COMO REBECA ANDRADE LE GANÓ EL ORO A SIMONE BILES ??????????



La gimnasta estadounidense se quedó con la plata en la gimnasia de suelo tras una gran rutina de la brasileña en #Paris2024 #ParísEsTuyo pic.twitter.com/TVunoSrEUV — Claro Sports (@ClaroSports) August 5, 2024

La historia de Rebeca Andrade

Con de 25 años, nació y creció en una favela en las afueras de San Pablo. Inició las prácticas en gimnasia artística gracias a un proyecto social de iniciación deportiva y este lunes se convirtió en la mayor medallista olímpica de su país con dos preseas de oro, tres de plata y una de bronce.

Durante su carrera deportiva, Rebeca tuvo que superar diversas adversidades, como fueron las operaciones de rodilla que la hicieron dudar de su continuidad en las competiciones internacionales. "Me sometí a muchas cirugías. No puedo darme el lujo de no concentrarme. Incluso cuando escucho música o camino por la calle estoy concentrada", había dicho la gimnasta a la agencia AP.

Sobre su colega Simone Biles y el desafío que implicaba medirse con la gimnasta estadounidense, la gimnasia dijo: "No pienso en las demás en absoluto. Si me concentro en lo que hacen, no me concentro en mí".

Esta foto es TODO lo que está bien ??#JuegosOlímpicos #Paris2024 pic.twitter.com/pYuGeFuDtP — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) August 5, 2024

