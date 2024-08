Con un show de Curry, Estados Unidos venció a Francia y logró el oro en básquet

Estados Unidos logró su quinta medalla de oro consecutiva en el básquet, tras batallar en una gran final jugada este sábado ante el local Francia, en el imponente Bercy Arena, donde se impuso por 98-87.

Aunque el máximo anotador del partido fue el francés Victor Wembanyama con 26 puntos, Stephen Curry fue clave con 24 puntos, convirtiendo tres triples consecutivos sobre el cierre del juego, que sentenciaron un duelo parejo e intenso hasta los últimos segundos.

/Inicio Código Embebido/

Steph Marbury with the play-by-play and video from his court-side seat pic.twitter.com/ksaYIV7WbI