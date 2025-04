Una avioneta se estrelló en una concurrida avenida de Florida

Este viernes una avioneta se estrelló en una congestionada vía de la ciudad de Boca Ratón, en Florida, provocando un incendio que consumió al menos un vehículo estacionado, según informaron los medios locales.

Hasta el momento, las autoridades no han proporcionado detalles sobre la cantidad de ocupantes de la aeronave ni si el incidente afectó a personas en tierra.

/Inicio Código Embebido/

Possible plane crash right outside my office today. Shook the whole building. Unfortunately I'm certain lives were lost here today. Thoughts and prayers to anyone who survived and the families of those who didn't.



If you're in @CityBocaRaton stay away from military trail near… pic.twitter.com/C1Zu2WCxHT