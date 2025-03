Tras nueve meses regresaron los astronautas varados en la Estación Internacional

Los astronautas de la NASA Suni Williams y Butch Wilmore, quienes estuvieron varados en la Estación Espacial Internacional (EEI) desde junio del año pasado, regresaron hoy martes por la tarde a la Tierra.

La misión Crew 10, de la NASA y SpaceX, completó el traslado y llevó a la EEI a otros cuatro astronautas.

La misión de la Tripulación-9 de SpaceX de la agencia, con los astronautas de la NASA Nick Hague, Suni Williams y Butch Wilmore, y el cosmonauta de Roscosmos, Aleksandr Gorbunov, regresarán a la Tierra tras la llegada de la Tripulación-10 al laboratorio orbital.

Splashdown confirmed! #Crew9 is now back on Earth in their @SpaceX Dragon spacecraft. pic.twitter.com/G5tVyqFbAu