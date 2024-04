Qué pasa en EE.UU. con las protestas universitarias en favor de Palestina

En la Universidad de Texas, estudiantes que protestaban a favor de Palestina fueron detenidos por las autoridades bajo la advertencia de que podrían enfrentar cargos penales por invasión de propiedad.

Los estudiantes estaban exigiendo que la universidad se deshaga de los fabricantes que suministran armas a Israel en sus ataques a Gaza.

En respuesta a las protestas, el gobernador de Texas, Greg Abbott, expresó que los manifestantes involucrados “deben ir a la cárcel” y que los estudiantes que se unan a las protestas antisemitas en cualquier universidad pública de Texas deberían ser expulsados.

En la Universidad de Columbia, en Nueva York, un grupo de estudiantes propalestinos que se instalaron con carpas en las zonas verdes del campus fueron detenidos por la policía.

La policía de Nueva York dijo que 108 personas, incluida Isra Hirsi, hija de la legisladora federal Ilhan Omar, fueron acusadas de invasión de propiedad en la universidad privada.

American Democracy violently crushing dissent. What about freedom of expression now? No word from White House and US State Department spokespersons? pic.twitter.com/dDw1jMSHG1