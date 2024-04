Estados Unidos emitió una alerta de viaje por la escalada de violencia en México

La embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de viaje debido a la creciente inseguridad y violencia en el estado de Chiapas, situado al sur del país y fronterizo con Guatemala.

La zona se enfrenta a una ola de violencia generada por el crimen organizado y las disputas entre los cárteles del narcotráfico.

Según la información proporcionada por la embajada estadounidense, estas advertencias han llevado a que se apliquen restricciones para el personal norteamericano que planea viajar a esta región.

/Inicio Código Embebido/

SECURITY ALERT: RISING VIOLENCE AND SECURITY CONCERNS IN THE STATE OF CHIAPAShttps://t.co/9WNnyTuU6x