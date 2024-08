Oprah Winfrey pone toda su popularidad al servicio de un triunfo de Harris

En un momento destacado de la Convención Nacional Demócrata, Oprah Winfrey, una de las figuras más influyentes y respetadas del entretenimiento estadounidense, hizo un llamado apasionado a la nación para apoyar a la vicepresidenta Kamala Harris en su candidatura presidencial.

Durante su discurso en Chicago, Winfrey no sólo respaldó a Harris sino que también dirigió críticas implícitas hacia el expresidente y candidato republicano, Donald Trump.

Con una presencia carismática que ha cautivado a audiencias durante décadas, Oprah Winfrey exhortó a los estadounidenses a "elegir la verdad, el honor y la alegría" en las próximas elecciones presidenciales. Su mensaje, recibido con una ovación y el cántico de "¡USA, USA!", resaltó los orígenes y la trayectoria de Harris, hija de una inmigrante india y un inmigrante jamaicano, y su ascenso hasta convertirse en candidata a la presidencia.

Winfrey, conocida por su apoyo a figuras demócratas como el expresidente Barack Obama, se dirigió especialmente a los votantes independientes y a los indecisos, enfatizando que "los valores y el carácter son lo más importante, tanto en el liderazgo como en la vida".

Su discurso subrayó la importancia de elegir "el sentido común sobre el sinsentido", recordando el impacto de su respaldo a Obama en las elecciones de 2008 y su apoyo crucial a Joe Biden y Kamala Harris en 2020.

Aunque Winfrey ha tratado de mantenerse al margen de la política partidista en el pasado, su aparición en la convención demócrata fue una sorpresa bien recibida.

Llegó al evento con un sombrero, gafas de sol y una mascarilla para ocultar su identidad, lo que añadió un toque de dramatismo a su intervención.

En su discurso, atacó indirectamente a Trump sin mencionar su nombre, lo que sugiere una clara oposición a su candidatura.

El respaldo de Winfrey a Harris se considera crucial para movilizar a los votantes en las próximas elecciones de noviembre, especialmente entre las mujeres y la población afroamericana, grupos en los que Harris aspira a lograr una ventaja decisiva.

La influencia de Winfrey, forjada a lo largo de un cuarto de siglo con su exitoso programa de televisión, puede tener un impacto significativo en la campaña de Harris.

Les pidió a los estadounidenses elegir "la alegría" y los valores que representan el liderazgo y la verdad.

En la misma jornada, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, recibió oficialmente la nominación a la vicepresidencia de su partido en la Convención Nacional Demócrata aquí.

"Es el honor de mi vida aceptar su nominación para vicepresidente de los Estados Unidos", afirmó Walz..

Walz, antiguo profesor de escuela pública, entrenador de fútbol americano en institutos, veterano de guerra y representante durante seis mandatos en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, fue elegido gobernador de Minnesota en 2018 y reelegido en 2022.

I just got off the stage at the Democratic National Convention and let me tell you: this room is full of passion, determination, and joy.



Join this team to help bring Kamala and I to the White House. https://t.co/rd6cBAcAio