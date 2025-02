La ola de frío polar deja al menos 17 muertos en Chicago y otros estados de EE.UU.

El frío que se apoderó de Chicago y condados vecinos dejó al menos 17 muertos.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una Alerta de Clima Frío, con ráfagas de viento peligrosamente frías que podrían causar congelación en la piel expuesta en tan solo 30 minutos.

Varias escuelas fueron cerradas en los estados de Illinois e Indiana, en el medio oeste estadounidense. Como consecuencia, los estudiantes tomaron clases a distancia, informó la agencia de noticias Xinhua.

The biggest storm and coldest weather so far this winter. We're live on @foxweather pic.twitter.com/oPKqHIK2Lx