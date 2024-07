La NASA explicó por qué Brasil sería completamente inhabitable en 2070

Debido a las condiciones climáticas extremas, se prevé que Brasil será completamente inhabitable para 2070, según un estudio de la NASA titulado "Demasiado caliente para soportar: cómo el cambio climático podría hacer que algunos lugares sean demasiado calurosos para vivir" (Too Hot to Handle: How Climate Change May Make Some Places Too Hot to Live).

El informe indica que los niveles de estrés térmico extremo han empeorado en los últimos 40 años y se espera que esta tendencia continúe, especialmente en las áreas subtropicales.

Desde 2005, se han registrado temperaturas superiores a 35 grados en lugares como el Golfo Pérsico y Pakistán, condiciones que podrían volverse más comunes en Brasil para 2070, afectando así la habitabilidad del país.

Asimismo, se espera que las olas de calor sean más frecuentes y severas, aumentando el riesgo de muertes.

Las personas más vulnerables serán aquellas que trabajan al aire libre y quienes no disponen de aire acondicionado en sus lugares de trabajo.

Las condiciones climáticas ya muestran señales alarmantes de cambio en Brasil, con un aumento en la frecuencia e intensidad del calor que podría agravarse en los próximos años.

Los científicos han observado que la temperatura en algunas regiones se ha acercado peligrosamente al límite de supervivencia humana.

Los satélites de la NASA desempeñan un papel crucial en el monitoreo de estos cambios climáticos.

Instrumentos como el Atmospheric Infrared Sounder (AIRS) y el ECOsystem Spaceborne Thermal Radiometer Experiment (ECOSTRESS) proporcionan datos detallados sobre temperatura y humedad, ayudando a identificar los puntos críticos de estrés térmico.

Estos datos son esenciales para desarrollar modelos informáticos que predicen fenómenos de calor extremo en Brasil y otras áreas vulnerables.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

¿Qué es el estrés térmico?

El estrés térmico es una condición que ocurre cuando el cuerpo humano es incapaz de mantener una temperatura adecuada debido a condiciones ambientales extremas, particularmente calor excesivo.

Esto puede suceder cuando la temperatura ambiente es muy alta, la humedad es elevada, o hay una combinación de ambas.

El estrés térmico puede llevar a problemas de salud como deshidratación, agotamiento por calor y golpe de calor.

Es especialmente peligroso para personas que trabajan al aire libre, personas mayores, niños, y aquellos sin acceso a sistemas de refrigeración adecuados como el aire acondicionado.