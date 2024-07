¿Golpe o autogolpe?: la cronología del conflicto en Bolivia

En la tarde del miércoles 26 de junio, una movilización del ejército tomó el control de la Plaza de Murillo, en La Paz, que es el centro político de Bolivia, donde se encuentran algunas de las sedes de los poderes del Estado, como la Asamblea Nacional y el Palacio Quemado (antigua sede de gobierno).

El impacto de la noticia fue inmediato. Un grupo de soldados comandados por el ex jefe del Ejército, Juan José Zúñiga (que había sido destituido la noche anterior) llegaron a tumbar las puertas de este último recinto, usando vehículos blindados para tratar de ingresar y tomar el control.

Minutos antes, el presidente boliviano, Luis Arce, había advertido sobre “movilizaciones irregulares” de unidades del Ejército y pidió que “la democracia debe respetarse”.

En tanto, Zúñiga llegó a las puertas del Palacio Quemado y rodeado de militares hizo una declaración frente a las cámaras. “Las Fuerzas Armadas pretenden reestructura la democracia, que sea una verdadera democracia”, sostuvo y también pidió la liberación de los presos políticos como la ex presidenta Jeanine Áñez.

El encontronazo entre Luis Arce y Zúñiga

El momento más tenso se vivió cuando el presidente boliviano salió a las puertas del Palacio Quemado para encontrarse con el ex fefe militar que llevaba adelante el levantamiento. Allí, el mandatario increpó al militar por lo que estaba llevando a cabo.

“Vuelva a sus órdenes y retire a toda la Policía militar a sus cuarteles en este momento”, sostuvo Arce en uno de los videos que se viralizó.

Movilización en las calles y la marcha atrás del levantamiento

Distintas movilizaciones de partidarios del gobierno salieron a las calles hacia el centro de La Paz donde se registraron algunos incidentes con la Policía.

Por otro lado, la tensión se disipó cuando el Gobierno designó a nuevos jefes militares que ordenaron la retirada de los soldados del centro de la ciudad. Luego, Arce salió al balcón presidencial ante una multitud de seguidores que celebró el fallido levantamiento militar.

El repudio de Evo Morales y el mundo

El expresidente Evo Morales -líder del partido oficialista Movimiento al Socialismo- calificó lo ocurrido de "un golpe de Estado" en marcha.

"En este momento se despliega personal de las Fuerzas Armadas y tanquetas en la Plaza Murillo. Convocaron a las 3:00 pm a reunión de emergencia en el Estado Mayor del Ejército en Miraflores con uniformes de combate", escribió en X.

Se gesta el Golpe de Estado.

En este momento se despliega personal de las Fuerzas Armadas y tanquetas en la Plaza Murillo.



Convocaron a las 3:00 pm a reunión de emergencia en el Estado Mayor del Ejército en Miraflores con uniformes de combate.



Convocanos a los movimientos… pic.twitter.com/87V8WAtRO7 — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) June 26, 2024

En tanto, diferentes referentes políticos de la región y el mundo comenzaron a repudiar lo acontecido: la Organización de Estados Americanos (OEA), el presidente de Paraguay Santiago Peña, el ex presidente mexicano Manuel López Obrador, Lula Da Silva (Brasil), Gabriel Boric (Chile), Gustavo Petro (Colombia) y Josep Borrell Fontelles (Unión Europea), entre otros.

El presidente argentino, Javier Milei, no se expresó al respecto y fue la Canciller Diana Mondino en su cuenta personal la única funcionaria que se manifestó.

Detención de Zúñiga

Después de que la Fiscalía General de Bolivia emitiera una orden de aprehensión contra el general Zúñiga, este fue detenido.

Al momento de su aprehensión, el militar acusó a Luis Arce de montar el intento de golpe para "levantar su popularidad".

“El día domingo en el colegio La Salle me reuní con el presidente y el presidente me dijo que ''la situación está muy jodida, esta semana va a ser crítica. Entonces es necesario preparar algo para levantar mi popularidad''”, dijo Zúñiga frente a las cámaras durante su arresto.

La feroz interna dentro de la coalición de gobierno

Luis Arce y Evo Morales se disputan el liderazgo dentro del oficialismo, con miras a la candidatura para las presidenciales de 2025. El distanciamiento entre ambos se remonta a fines de 2021 y sus diferencias se profundizaron tras la realización de un congreso nacional del partido el año pasado, en el que, en ausencia de Arce y de sus sectores leales, Evo Morales fue ratificado como líder del MAS y nombrado “candidato único” para las elecciones de 2025.

Por si fuera poco, la disputa escaló después de que el Tribunal Supremo Electoral tomó la decisión de anular ese congreso e instruir a que se convocara a uno nuevo consensuado. Sin embargo, todavía ninguna de las dos facciones del MAS se pone de acuerdo y su realización es una incógnita.

El fuerte mensaje de Evo y la puesta en duda del golpe

El domingo pasado, el ex presidente de Bolivia cambió su opinión con respecto a su posición inicial y afirmó se encontraba "confundido" por el supuesto alzamiento militar que llevó adelante el destituido jefe militar Juan José Zuñiga contra el gobierno de Luis Arce.

El líder del Movimiento al Socialismo (MAS) realizó una publicación en sus redes sociales donde consideró que se trató de "un autogolpe" perpetrado por el actual gobierno.

El presidente Luis Arce engañó y mintió al pueblo boliviano y al mundo. Es lamentable que se use un tema tan sensible como la denuncia de un golpe.



Frente a esa realidad, debo pedir disculpas a la comunidad internacional por la alarma generada y agradecer por su solidaridad con… — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) June 30, 2024

"El presidente Luis Arce engañó y mintió al pueblo boliviano y al mundo. Es lamentable que se use un tema tan sensible como la denuncia de un golpe", sostuvo en la red social X.

La desmentida de Luis Arce

En una entrevista con la agencia EFE en la Casa Grande del Pueblo, sede del gobierno en la ciudad de La Paz, Arce dijo que tuvo miedo al ver los tanques acercarse pero que "alguien tenía que mantener la calma" para asegurar el bienestar de los bolivianos.

Sobre su supuesta amistad con el destituido ex comandandante, Zúñiga, Arce respondió: "Yo iba a jugar baloncesto, él no iba todos los domingos. (...) Siempre he tratado de diferenciar las cosas, nos divertíamos, bromeábamos, pero no tocábamos temas ni políticos, ni de gobierno, ni de Estado".

En relación a un posible acercamiento con Evo Morales, Arce no dudó: "El ala 'evista' piensa que Evo es el único líder, presidente y que puede hacerlo todo, esa es la estructura que él (Morales) quiere. Las organizaciones fundaron el MAS sin Morales, ellos son los auténticos dueños. Evo Morales ya no es presidente del MAS, su mandato caducó en 2016".

El comunicado de la Oficina del Presidente Javier Milei

El Gobierno argentino repudió el domingo la "falsa denuncia" de golpe de Estado en Bolivia contra el presidente de ese país, Luis Arce, y lo calificó como "fraudulento", mientras citó informes de inteligencia.

Por medio de un comunicado difundido por la cuenta de la Oficina del Presidente, utilizada como canal oficial, se expresó sobre los hechos ocurridos el pasado miércoles en La Paz, con la irrupción de militares en la Casa de Gobierno del país vecino.

"La Oficina del Presidente repudia la falsa denuncia de Golpe de Estado realizada por el Gobierno de Bolivia el día miércoles 26 de junio, y confirmada como fraudulenta en el día de la fecha", sostuvo el comunicado difundido en la red social X.

Además, señaló que "gracias a los reportes de inteligencia, el Gobierno Nacional mantuvo la calma y la serenidad frente a los hechos denunciados" y se advirtió que "el relato difundido era poco creíble y los argumentos no encajaban con el contexto socio- político del país latinoamericano", al destacar que en el país vecino, el partido gobernante "controla el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y las fuerzas armadas".

El retiro del embajador boliviano de Buenos Aires

El gobierno de Bolivia convocó este lunes a su embajador en la Argentina, Ramiro Tapia, a raíz del malestar que se generó luego de que la oficina del presidente Javier Milei considerara "falsa" la denuncia de golpe de Estado por parte del presidente Luis Arce.

La ministra interina de Relaciones Exteriores, María Nela Prada, anunció en conferencia de prensa que el gobierno de Bolivia convocó al embajador en Buenos Aires luego de los comentarios de Milei, quien repudió las acusaciones de Golpe de Estado la semana pasada como "falsa denuncia".