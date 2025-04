Exempleada de Meta denuncia colaboración con el Gobierno chino en herramientas de censura

FOTO: Fotografía de archivo del CEO de Meta, Mark Zuckerberg. EFE/EPA/ Will Oliver

Nueva York (EFE).- Sarah Wynn-Williams, exempleada de Meta, hizo una declaración el miércoles en la que aseguró que la compañía tecnológica trabajó en colaboración con el Gobierno de China para desarrollar herramientas de censura. Su testimonio se produjo durante una audiencia en el Subcomité Judicial del Senado sobre Delincuencia y Contraterrorismo.

Wynn-Williams, quien formó parte de la cúpula de Meta desde 2011 hasta 2017, indicó que el CEO de la empresa, Mark Zuckerberg, se autodenomina defensor de la libertad de expresión, pero ella fue testigo de sus vínculos con el Partido Comunista chino para crear sistemas de censura. "Lo vi trabajar codo a codo con ellos", afirmó.

En su exposición, la extrabajadora señaló que Zuckerberg había desarrollado programas específicos que el régimen chino utilizó para ejercer control sobre su población. Además, detalló que la empresa accedió a eliminar la cuenta de un destacado disidente que se encontraba en EE.UU. y facilitó al Partido Comunista acceso a los datos de usuarios, incluyendo a ciudadanos estadounidenses.

Wynn-Williams también comentó que la inteligencia artificial de Meta, conocida como Llama, ha sido crucial en el progreso de China en el desarrollo de tecnologías avanzadas, como 'DeepSeek'. Este avance, según ella, ha desestabilizado el mercado tecnológico en EE.UU. por su enfoque en el código abierto y los bajos costos.

Por otra parte, durante su trayectoria en Meta, que incluyó su trabajo junto a Zuckerberg y la ex COO, Sheryl Sandberg, Wynn-Williams relató en su autobiografía, "Careless People: A Cautionary Tale of Power, Greed, and Lost Idealism", que había sufrido comentarios inapropiados por parte de Joel Kaplan, actual director de políticas de la empresa, que ella denunció como acoso sexual.

La controversia generada por su libro llevó a un tribunal arbitral a emitir una decisión que obligaba a la exempleada a abstenerse de hacer comentarios despectivos sobre la empresa y sus miembros. Meta ha respondido que las acusaciones sobre sus ejecutivos son infundadas y falsas.

La declaración de Wynn-Williams ocurre en un contexto de tensiones entre EE.UU. y China y en un momento en que Zuckerberg parece acercarse a la administración del presidente Trump, quien anunció un incremento en los aranceles a las importaciones chinas al 125 %.