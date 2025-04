Esposa de migrante deportado injustamente critica a Trump y Bukele por error administrativo

Washington (EFE).- Jennifer Vásquez, esposa de Kilmer Ábrego García, un migrante salvadoreño deportado erróneamente a la prisión de alta seguridad en El Salvador por la administración de Donald Trump, defendió su inocencia este miércoles y arremetió contra el presidente estadounidense y su par salvadoreño, Nayib Bukele.

«Han pasado 28 días desde que perdí a mi esposo, desde que mis hijos no pueden abrazarlo, desde que su madre no puede darle un beso, y su hermano no puede hablar con él. Esto nunca debió suceder», afirmó Vásquez en una conferencia de prensa acompañada por congresistas demócratas.

La esposa, junto a la madre de García y su hermano, denunció que los gobiernos de Estados Unidos y El Salvador «siguen retrasando la reunificación» de su familia.

«Los continuos y aterradores ataques de la administración no nos harán callar nunca», añadió, agradeciendo a los congresistas que, según comentó, les están brindando apoyo.

Entre ellos, el líder del Caucus Hispano, Adriano Espaillat, anunció que enviará esta semana una carta a Bukele solicitando la liberación de Ábrego García y pidiendo que su familia pueda visitarlo, ya que «no sabe nada de él desde hace más de 25 días. Ignoramos cual es su situación actual».

«Se trata de una persona que no ha quebrantado ninguna ley, que ha estado legalmente en Estados Unidos y que, en mi opinión, fue secuestrado y enviado a una prisión salvadoreña», destacó Espaillat.

El regreso a EE.UU.

Recientemente, el Tribunal Supremo dio la razón al Gobierno de Trump, interrumpiendo un fallo de un tribunal inferior que ordenaba el regreso de Ábrego García a Estados Unidos.

Con 24 años, Ábrego García está casado con una ciudadana estadounidense y tienen tres hijos, el menor de cinco años, todos nacidos en el país y con necesidades especiales.

Él huyó de El Salvador ante las extorsiones y amenazas de la pandilla Barrio 18, según los documentos judiciales aportados por su defensa.

Antes de su arresto, trabajaba en la construcción y asistía a clases en la Universidad de Maryland con el objetivo de obtener una licencia en ese ámbito y mejorar su salario, según mencionó su esposa.

El congresista por California, Juan Vargas (d), y una simpatizante (i), sostienen carteles junto a Jennifer Vásquez (c), esposa de Kilmer Ábrego García. EFE/ Lenin Nolly

En 2019, fue capturado por autoridades migratorias tras ser vinculado a la Mara Salvatrucha (MS-13) por un informante anónimo. Su solicitud de asilo y protección contra la deportación fue aprobada por el juez correspondiente.

No obstante, fue arrestado en marzo de 2025 durante lo que parecía un control de tráfico habitual. En ese momento, los oficiales informaron a su esposa que el estado migratorio de Ábrego García «había cambiado», y solo tras identificarlo en una foto en redes sociales supo de su paradero.

El traslado a El Salvador

Posteriormente, el hombre fue trasladado a un centro de detención en Texas y luego a la cárcel de máxima seguridad en El Salvador, como parte de un pacto entre las administraciones de Trump y Bukele para enviar allí a presuntos criminales.

Los abogados de Ábrego García argumentan que las autoridades «estaban al tanto» del estado migratorio de su cliente y, aun así, decidieron enviarlo a la prisión salvadoreña.

Las autoridades migratorias de EE.UU. calificaron el traslado de «error», pero sostienen que no tienen autoridad para regresarlo, ya que ahora está bajo la custodia de un gobierno extranjero.

A su vez, la administración de Trump asegura que Ábrego García, quien nunca fue juzgado en EE.UU., es un miembro de MS-13 y no debería ser readmitido en el país.