Dmitri Peskov, el portavoz del presidente ruso Vladimir Putin, abordó la situación actual ante los medios, afirmando que no existe presión sobre Rusia por parte de Europa y Ucrania. Durante una declaración a CNN, anunció que se tomarán el tiempo necesario para evaluar una reciente propuesta de alto el fuego que abarcaría 30 días.

«Hace un par de días, [el presidente ruso Vladimir] Putin anunció un alto el fuego de tres días. ¿Ha oído alguna reacción de Kiev? No. Nosotros tampoco. ¿Ha habido alguna crítica hacia Kiev por no estar dispuesto a responder? No. Entonces, si Kiev está dispuesto a un alto el fuego, ¿por qué no considerar un alto el fuego de al menos tres días?», interrogó Peskov, subrayando la falta de respuesta de las autoridades ucranianas.

Continúo explicando, «tenemos que pensar en ello. Son acontecimientos nuevos, así que tenemos nuestra propia posición», dejando claro que la evaluación aún está en proceso.

Peskov también enfatizó que «Europa se enfrenta a nosotros muy abiertamente. Lo sentimos, lo sabemos, y estamos bastante acostumbrados a ello», refiriéndose a la postura de Occidente frente a Rusia.

Cuando un periodista le preguntó si se puede presionar a Rusia, el portavoz negó tal posibilidad, afirmando que «a lo largo de la historia, se verá que Rusia tiene una notable resistencia ante cualquier tipo de presión». Asimismo, añadió que el Kremlin permanece abierto al diálogo y agradece los esfuerzos de mediación por parte de otras naciones.

Las declaraciones de Peskov se producen en el contexto del alto el fuego anunciado por Putin, que se implementará desde las 00:00 del 7 al 8 de mayo hasta las 00:00 del 10 al 11 de mayo. Esta situación es crucial para el desarrollo de las negociaciones en el conflicto ucraniano.