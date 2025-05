Cómo se prepara el Vaticano para el cónclave que elegirá al nuevo Papa

Por Marcos Calligaris

El cielo está completamente limpio, y el sol cae con fuerza sobre la Plaza de San Pedro. Hay turistas por todas partes: muchos con gorros, sacándose selfies, otros en silencio mirando la cúpula como si fuera la primera vez que la vieran. Hay ruido, movimiento, y sin embargo, algo no encaja del todo. Es feriado, Día del Trabajador, y se nota: muchos negocios están cerrados, las persianas bajas dan una sensación de pausa, y hasta el ritmo del Vaticano parece haber bajado un cambio. No hubo reuniones de cardenales este jueves. Un pequeño paréntesis en medio del vértigo.

Aún así, las tareas no se detienen. Dentro de la Capilla Sixtina se sigue trabajando en la insonorización, una especie de ritual logístico que se repite cada vez que la Iglesia debe elegir un nuevo Papa. Todavía no se instaló el delgado tubo de cobre que conectará el interior de la Capilla con el techo, por donde en pocos días subirá el humo que anunciará al mundo si hubo o no fumata. Pero todo va tomando forma.

Ayer fue día de números. Y no fueron buenas noticias. En la séptima Congregación General, en la que participaron 181 cardenales —124 de ellos con derecho a voto— se puso sobre la mesa la situación económica de la Santa Sede. El cardenal Reinhard Marx, que coordina el Consejo de Economía, presentó las cifras: 33 millones de euros de déficit en 2022, más del doble en 2023, y un pronóstico similar para este año. La curva descendente preocupa.

/Inicio Código Embebido/

Enviado Especial Informados al regreso Sede vacante. Cardenal salvadoreño Rosa Chávez prevé un cónclave rápido: “Hay mucha esperanza” El discípulo de San Óscar Romero, de 82 años, dijo a Cadena 3 que él cree que la elección del nuevo Papa no durará más de tres días. Además, elogió a Francisco y destacó la importancia de las congregaciones generales.

/Fin Código Embebido/

Otros cardenales con peso en las finanzas vaticanas también hablaron, como Kevin Farrell, Christoph Schönborn y Konrad Krajewski. Todos coincidieron en un punto: las reformas que impulsó Francisco en la última década —más transparencia, más control, menos clientelismo— no pueden sostenerse sin un respaldo económico real. Y ese respaldo, hoy, tambalea. Hay menos donaciones, menos ingresos, más gastos. La estructura está haciendo ruido. Y no es solo un tema de contabilidad: es también político, espiritual y pastoral. ¿Cómo sigue el camino de una Iglesia reformista si no puede financiarse?

Pero claro, más allá de balances y déficits, lo que todos quieren saber es otra cosa: ¿quién será el próximo Papa?

Y en esa carrera, quien parece haber ganado terreno en los últimos días es el cardenal Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino de Jerusalén. Su nombre suena cada vez más fuerte. Por su cercanía con el mundo hebreo e islámico, por su experiencia concreta en territorios en conflicto, por su estilo directo y pastoral. No es un hombre de escritorio. Conoce la calle, la tensión política, la fe vivida en condiciones extremas. Y eso, dicen algunos, es una virtud necesaria para este tiempo.

Igual, en Roma nadie descarta a los “favoritos eternos”. Pietro Parolin, actual canciller del Vaticano, sigue firme entre los favoritos. Matteo Zuppi, el arzobispo de Bolonia ligado al diálogo ecuménico y a la comunidad de San Egidio, también. Y en menor medida, Peter Erdo, el húngaro que representa al sector más conservador pero tiene buena llegada en Europa Central. Las especulaciones son infinitas y a veces contradictorias. Tampoco se descarta un tapado y allí aparecen decenas de nombres posibles. Lo único cierto es que, hasta ahora, no hay un favorito claro.

Lo que sí está claro es el calendario. El cónclave arrancará oficialmente el miércoles 7 de mayo. Ese día, a las 10 de la mañana, se celebrará la misa “Pro eligendo Pontifice” en la Basílica de San Pedro, presidida por el cardenal Giovanni Battista Re. Y por la tarde, a las 16:30, los 133 cardenales electores ingresarán en procesión a la Capilla Sixtina. Lo harán en silencio, con sus mantos rojos, precedidos por el canto del Veni Creator Spiritus. Uno a uno, jurarán guardar secreto absoluto sobre todo lo que ocurra en ese recinto. Después, vendrá el “Extra omnes” y las puertas se cerrarán. El mundo quedará afuera.

Y afuera, precisamente, volverá a reunirse la multitud. Mirando hacia ese punto minúsculo en el techo de la Capilla, esperando que de la chimenea salga humo. Negro o blanco. Esperando una señal. Porque en el fondo, lo que está en juego no es solo un nombre o una figura: es una esperanza. La de una Iglesia que pueda reinventarse, en un mundo que busca respuestas y necesita referentes.

Por ahora, desde este rincón del Vaticano, todo parece en pausa. Pero a no engañarse: todo se está moviendo. Y rápido.