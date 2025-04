Colombia sufrió 157 asesinatos de defensores de derechos humanos en 2024

Bogotá (EFE).- En el transcurso de 2024, Colombia registró el asesinato de 157 líderes sociales y defensores de derechos humanos, lo que representa una disminución de once casos en comparación con 2023. Esta cifra, no obstante, muestra que la vida de estos defensores no se encuentra protegida, según el informe de la ONG Somos Defensores publicado este jueves.

El documento, titulado 'Sin protección', señala: "Aunque se observa una reducción significativa, esta cifra evidencia una vez más que el derecho a defender derechos no está garantizado en Colombia, y las vidas de las personas que realizan esta labor permanecen desprotegidas".

La ONG fundamenta su informe en datos del Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos en Colombia (Siaddhh).

Asimismo, se destaca que la violencia contra el derecho a la vida persiste, a pesar de que en 2024 el Gobierno nacional continuó habilitando espacios para implementar su política de 'paz total' con diversos grupos insurgentes y paramilitares.

Las agresiones: ligera disminución

Además de los 157 asesinatos, el reporte contabiliza un total de 727 agresiones contra líderes sociales y defensores de derechos humanos en 2024, una cifra que representa una reducción de 38 casos en comparación con los 765 documentados por Somos Defensores en el año anterior.

Las formas de agresión registradas incluyen 404 amenazas, 62 atentados, 44 desplazamientos forzados, 24 secuestros, 17 desapariciones forzadas, 7 robos de información, 5 detenciones arbitrarias, 5 torturas y 2 agresiones sexuales.

Fotografía de archivo de un chaleco con un mensaje que pide el alto a los asesinatos de defensores de derechos humanos en Colombia durante una marcha. EFE/ Ernesto Guzmán Jr

La ONG alertó que "en 2024, el Ejecutivo optó por establecer ceses al fuego principalmente bilaterales, ignorando las demandas de organizaciones a nivel territorial y nacional, lo que incrementó el riesgo para estas personas defensoras".

Esta situación, aseveró, "resultó en múltiples enfrentamientos entre actores armados ilegales, elevando la vulnerabilidad de los defensores y sus comunidades, especialmente en las zonas rurales".

Responsabilidad del Gobierno de Colombia

El informe también resalta que varias "estructuras armadas han tendido a fraccionarse mientras sostienen negociaciones y diálogos en el contexto de una política confusa sin un marco jurídico claro, referida como 'paz total'".

El documento concluye que, "mientras las agrupaciones armadas ilegales siguen ejerciendo violencia selectiva en sus confrontaciones, el Gobierno no ha fijado las 'líneas rojas' necesarias en el marco de negociaciones que garanticen el derecho a la vida e integridad de quienes defienden estos derechos".

Fotografía de archivo de soldados en un puesto de control al ingreso para prevenir ataques a los derechos humanos en Colombia por parte de grupos armados. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda

La plataforma enfatizó que el "cuasi mantenimiento" de los índices de agresiones no puede atribuirse únicamente a grupos paramilitares o de paz, ya que el Gobierno también tiene una cuota de responsabilidad por no atender las advertencias de diferentes sectores en defensa de los derechos humanos.

El Cauca tiene las peores cifras

El convulso departamento del Cauca, en el suroeste del país, que alberga una fuerte presencia de disidencias de las FARC y del ELN, así como de grupos narcotraficantes, reportó el más alto número de asesinatos con un total de 23 defensores en 2024.

Le siguieron Antioquia con 19, Valle del Cauca con 18, Arauca con 17 y tanto Bolívar como Chocó, con siete cada uno.

De los 157 asesinatos verificados por el Siaddhh, aún no se ha determinado la responsabilidad de los autores en 61 casos, que representan el 39 %. Los grupos posacuerdo de paz se encuentran en el segundo lugar en presunta responsabilidad con 38 casos (24 %), le siguen los paramilitares con 14 casos (9 %).

En otra línea, el informe señala un incremento en los asesinatos atribuibles al ELN, con 13 incidentes, lo cual equivale al 8 % del total, en contraste con los 9 casos reportados en 2023 (5 %).