Argentino asesinado en Jordania: la mujer dio escalofriantes detalles del crimen

El ciudadano argentino-israelí Adrián Marcelo Podzamczer, asesinado el domingo en el paso fronterizo del puente Allenby, entre Jordania y Cisjordania, fue ejecutado a corta distancia con tres disparos en el pecho, reveló este jueves su esposa Marcela Faierman.

"Marcelo murió en el momento. Le tiraron tres tiros en el pecho a corta distancia y no sufrió, murió en el acto. A los pocos minutos del ataque, dijeron por televisión que había heridos y tres muertos", recordó Faierman, quien estaba en pareja desde hacía ochos años con Marcelo y se habían casado hace dos.

Podzamczer (57) fue asesinado junto a Yohanan Shchori (61 años) y Yuri Birnbaum (65 años), ambos colonos de los asentamientos cisjordanos de Ma’ale Efraim y Na’ama el último domingo, cuando un terrorista se bajó de un camión y abrió fuego contra las personas que estaban trabajando allí.

"Era a la mañana, yo había terminado de trabajar. Una amiga que sabía dónde trabajaba Marcelo me llamó y me dijo que hubo un ataque. Lo llamé, pero me cortaban el teléfono. Entonces, le mandé un mensaje diciéndole ‘amor mío sé que pasó algo, decime que estás bien’. Cuando eso ocurrió él ya estaba muerto", contó Faierman en declaraciones a la señal latinoamericana de noticias DNEWS.

El ejecutor se bajó del vehículo y abrió fuego contra las fuerzas de seguridad israelíes que operaban en el puente y los civiles que estaban allí, según indicó el Ejército de Israel en un comunicado. El terrorista fue identificado como Maher Dhiab Hussein al-Jazi, de 39 años, originario de la ciudad de Udhruh, al sur de Jordania.

El ciudadano argentino era padre de cuatro hijos y uno de ellos, Sebastián Podzamczer, sobrevivió al ataque al festival de música electrónica del 7 de octubre de 2023, cuando el grupo terrorista Hamás, secuestró y masacró a cientos de israelíes, en el marco de la sorpresiva incursión del grupo en Israel.

"Es una situación casi imposible de vivir. Tanto mis hijos como los hijos de Marcelo están destrozados. Queremos saber lo que realmente pasó. Cada día nos enteramos un poquito más de lo ocurrido. Viene gente que trabajaba con Marcelo, que estaba ese día. Cada uno cuenta un pedazo de lo que pasó", declaró Faierman a la señal de noticias de DIRECTV.

La víctima del atentado terrorista será homenajeado este jueves a las 18 en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

Miriam Castro Podzamczer, hermana de la víctima, comento: "Marcelo era un ser de luz, todo el tiempo se reía. En la Argentina animaba fiestas infantiles, hacia juegos de magia. Tenía mucha humildad. Acá llegó y tuvo muchos trabajos. Desde 26 de marzo de 2003 que vivía en Israel".

"Sus mejores momentos de vida los tuvo en Israel, porque el país nos abrió las puertas. Los argentinos que vivían acá se hicieron familia y nos brindaron todo. Marcelo se hacía querer en todos lados porque hacia chistes y hacia juego de magia", comentó Castro Padzamczer también en declaraciones a DNEWS.