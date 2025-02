La bronca de Alarcón contra Hidalgo, de Independiente: "Nos estaban boludeando"

Los jugadores de Instituto mostraron su enojo contra el juvenil Santiago Hidalgo, delantero de Independiente, sobre el final del partido. Lo increparon por sus actitudes que consideraron sobradoras.

La bronca se vio cuando el futbolista del "Rojo" quedó mano a mano con el arquero Roffo y picó la pelota, que se fue por encima del travesaño. Alarcón, Franco, "el chino" Romero y otros jugadores se le tiraron encima a Hidalgo, recriminando su actitud.

HIDALGO DEFINIÓ DE EMBOQUILLADA Y LOS JUGADORES DE INSTITUTO LO FUERON A BUSCAR.



?? ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/mmJPeVWx3Z — SportsCenter (@SC_ESPN) February 22, 2025

“Yo estaba re caliente, sentía como que nos estaban boludeando. Los veía y se cagaban de risa, esas cosas no van. El año pasado cuando no andaban bien no hacían esas cosas. Esa era la bronca que yo tenía”, dijo Fernando Alarcón en Paso a Paso.

El enojo en Instituto comenzó unos minutos antes, cuando el mismo Hidalgo recibió la pelota en soledad en mitad de cancha y comenzó a hacer jueguitos. Esa acción, innecesaria y canchera, más la definición en el mano a mano, hicieron que los futbolistas albirrojos se sintieran ofendidos.

HIDALGO SE DIVIERTE CON LA DEL ROJO.



?? ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/XEIrNVPcl6 — SportsCenter (@SC_ESPN) February 22, 2025

Por su parte, el propio delantero aseguró que no quiso cargar a la gente de Instituto: "Son cosas que quedan dentro de la cancha".