Instituto vs. Unión

Instituto vs. Unión

Deportes

Instituto entró dormido y pierde por goleada con Unión: seguilo en vivo

El encuentro se disputa desde las 19, en el estadio Juan Domingo Perón. El árbitro es Bruno Amiconi y es secundado en el VAR por Fernando Espinoza. Transmite Cadena 3.

15/08/2025 | 19:22

FOTO: Unión le gana de entrada a Instituto en Alta Córdoba. (Foto: Daniel Cáceres)

Instituto y Unión juegan desde las 19 en el Estadio Monumental Presidente Perón, el duelo interzonal de la quinta jornada del Torneo Clausura de la Liga profesional 2025. 

Tanto la "Gloria" como el "Tatengue" llegan con una victoria, dos empates y una derrota, y necesitan seguir sumando para no caer en la pelea por la zona baja de la tabla. 

Seguí la transmisión en vivo:

Formaciones confirmadas:

Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Gonzalo Requena, Fernando Alarcón y Elías Pereyra; Stefano Moreyra, Gastón Lodico; Alex Luna, Manuel Romero, Damián Puebla; Matías Fonseca. DT: Daniel Oldrá.

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

Lectura rápida

¿Qué equipos se enfrentan?
Se enfrentan Instituto y Unión.

¿Cuándo se juega el partido?
El partido se juega el viernes 15 de agosto de 2025.

¿Dónde se llevará a cabo el encuentro?
En el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

¿Qué hora es el partido?
El encuentro comenzará a las 19 horas de Argentina.

¿Qué canales transmitirán el partido?
Se podrá ver por ESPN Premium y otros medios digitales.

[Fuente: Noticias Argentinas]

