Instituto entró dormido y pierde por goleada con Unión: seguilo en vivo

FOTO: Unión le gana de entrada a Instituto en Alta Córdoba. (Foto: Daniel Cáceres)

Instituto y Unión juegan desde las 19 en el Estadio Monumental Presidente Perón, el duelo interzonal de la quinta jornada del Torneo Clausura de la Liga profesional 2025.

Tanto la "Gloria" como el "Tatengue" llegan con una victoria, dos empates y una derrota, y necesitan seguir sumando para no caer en la pelea por la zona baja de la tabla.

CONTRA LETAL: Unión manejó la pelota a la perfección y Estigarribia puso el 2-0 vs. Instituto en el #TorneoClausura.#ESPN pic.twitter.com/0Hxa4n5HE5 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 15, 2025

Seguí la transmisión en vivo:

Formaciones confirmadas:

Instituto: Manuel Roffo; Juan Franco, Gonzalo Requena, Fernando Alarcón y Elías Pereyra; Stefano Moreyra, Gastón Lodico; Alex Luna, Manuel Romero, Damián Puebla; Matías Fonseca. DT: Daniel Oldrá.

?????????????????? ?? Unión



En esta ocasión por el ?????? ???? ?????? ??????????????????, nuestros gloriositos y gloriositas presentan la formación de una manera más que especial ????



???? Los suplentes son: Papaleo; Zalazar, Mosevich, Rodríguez; Mac Allister, Acevedo, Lázaro,… pic.twitter.com/gYtYXEydhk — Instituto ACC (@InstitutoACC) August 15, 2025

Unión: Matías Tagliamonte; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Valentín Fascendini, Mateo Del Blanco; Julián Palacios, Mauro Pittón, Mauricio Martínez, Franco Fragapane; Marcelo Estigarribia, Cristian Tarragona. DT: Leonardo Madelón.

