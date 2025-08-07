RIL impulsa el desarrollo local con el programa "Ciudades del Conocimiento"

La facilitadora del programa Ciudades del Conocimiento de RIL Argentina, María Florencia Figueras, habló en Cadena 3 del objetivo y método de trabajo de la organización: "RIL es una asociación civil que trabaja con ciudades, principalmente de Argentina, aunque ahora estamos con un proceso de expansión en Uruguay, en Colombia y en Brasil".

En ese sentido, Figueras explicó que el enfoque de RIL se basa en tres pilares: inspirar, conectar y acelerar.

Y amplió: "Inspirar porque hay un montón de ciudades faro, que nos pueden dar ejemplos de cómo ejercer buenas prácticas colaborativas para crear ciudades de vanguardia; conectar porque lo hacemos con otros, siempre en forma de ecosistema; y acelerar porque entendemos cuáles son los principales verticales de políticas públicas de un programa de gobierno que necesita una ciudad y nosotros trabajamos con metodología en cada uno de esos verticales para trabajar hacia dentro de los equipos de gobierno para crear hacedores de políticas públicas".

A su vez, Figueras comentó que la misión de RIL es clara: "Queremos que personas que vivan en cualquier ciudad de nuestro país puedan tener la oportunidad de desarrollarse localmente". En ese marco, sostuvo que este enfoque busca potenciar las economías regionales y crear oportunidades para el desarrollo local.

Las ciudades interesadas en unirse a RIL pueden acceder al portal de RIL, donde se ofrecen autodiagnósticos para evaluar su potencial.

Por otra parte, Javier Volpatti, secretario de producción de General Madariaga, destacó en Cadena 3 que dicha ciudad logró formar a más de 600 personas en el sector de informática y tecnología gracias a RIL. "Nos ayudó a transformar nuestra gestión, a hacerla más rápida, más eficiente", aseguró.

Además, señaló que el futuro de General Madariaga incluye consolidar su polo de desarrollo tecnológico y fomentar el turismo agropecuario. "Queremos que ese lugar sea un lugar vivo donde realmente las empresas sepan que hay gente formándose".



Javier Volpatti, secretario de producción de General Madariaga.

Volpatti expresó que "hoy el conocimiento atraviesa a todas las disciplinas y la tecnología atraviesa a todas las disciplinas y no nos podemos quedar afuera".

Y concluyó: "Es nuestro deber tomar las riendas y trabajar en eso. Y para el resto de los funcionarios de otros municipios es importante que este concepto sea trasladado a los tomadores de decisiones, y que hagan la inversión en programas de RIL. Valen mucho la pena, ya que los tienen muy estructurados y ayudan a que se concentre el trabajo en pos de un objetivo".

