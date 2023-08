Siciliano y la apuesta de Schiaretti al voto "pensado": "Tiene una gran chance"

La visita de Sergio Massa a Córdoba no pasó desapercibida este viernes tras el guiño del ministro de Economía al gobernador Juan Schiaretti y al intendente Martín Llaryora en el lanzamiento del Gasoducto del Norte en Tío Pujio.

"Hoy podemos estar en lugares distintos en la política. Pero la verdad es que el 10 de diciembre aspiro a ser presidente y a tener a Llaryora y a todos los cordobeses sentados en la mesa participando de nuestro gobierno", sostuvo el candidato a presidente de Unión por la Patria.

En ese sentido, Miguel Siciliano habló con Cadena 3 y dejó en claro que "no me sorprendió" el mensaje de Massa porque "la Argentina necesita claramente hacer lo que hace muchos años no hace".

"Necesitamos tener un gobierno donde todos los gobernadores y todos los argentinos pensemos más en lo que nos une, que en lo que nos desune. Si argentina estuviera gobernada como está gobernada Córdoba, las cosas serían distintas", expresó.

Por eso, el actual Secretario de Gobierno de la ciudad de Córdoba deslizó que desde Hacemos por Nuestro País apuestan a un cambio en el voto con respecto a las PASO, donde Schiaretti pueda acercarse a los principales candidatos.

"Creo que va a haber un voto más diferente a lo que hubo en las PASO, un voto más reflexivo, más pensado y ahí Schiaretti tiene una enorme oportunidad de transformarse en uno de los candidatos a presidente para presentarse en el ballotage", explicó.

Por su parte, diferenció al actual gobernador de la provincia con el resto al destacar que "lo más solido que los cordobeses tenemos para mostrar a los argentinos es el modelo de gestión Córdoba".

"En Córdoba no hay grieta, no se discrimina a las intendencias por ser de un partido o del otro, y si Argentina estuviera gobernada como está gobernada Córdoba, el país sería otro. Por eso creo que Schiaretti es el mejor candidato a presidente que la Argentina tiene", cerró.

Siciliano y su nuevo rol como legislador

"Yo soy legislador electo de la provincia de Córdoba y yo me imagino en la legislatura en los próximos años, porque creo que esto es lo que va a necesitar el proyecto, porque tenemos una legislatura muy justa y creo que mi rol va a estar ahí", indicó.

Y concluyó: "Estoy convencido de que Martin Llaryora va a iniciar un gobierno que los incluya a todos. Me imagino un gobierno provincial innovador, de una persona joven que, con mucho empuje, con mucha capacidad de trabajo, pero por sobre todo con dialogo y con inclusión".

Entrevista de "Informados, al Regreso".