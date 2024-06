Mondino repudió el intento de golpe en Bolivia: "La democracia no se negocia"

La canciller argentina Diana Mondino aseguró que "la democracia no se negocia", al repudiar el intento de golpe de Estado que perpetraron las Fuerzas Armadas de Bolivia contra el gobierno del presidente, Luis Arce.

"Los gobiernos, sean buenos o malos, gusten o no, se cambian únicamente en las urnas. No se cambian con violentos golpes de Estado. La democracia no se negocia", expresó la funcionaria en su cuenta de X (ex Twitter) luego de que el levantamiento militar ya haya sido sofocado.

La ministra de Relaciones Exteriores fue la primera funcionaria del Ejecutivo nacional en emitir un mensaje sobre los sucedido en Bolivia y lo hizo dos horas después de que los militares bolivianos encabezados por el general Juan José Zúñiga se pronunciaran contra el Gobierno constitucional.

En tanto, en medio de la tensión tras el intento de golpe de Estado, Arce le tomó juramento a los nuevos altos mandos de las fuerzas militares que quedaron compuestas por José Wilson Sánchez Velásquez como nuevo comandante del Ejército; Gerardo Zabala Álvarez, de la Fuerza Aérea, y Renán Guardia Ramírez, de la Armada.

Tras asumir como nuevo líder del Ejercito, Sánchez Velásquez ordenó la retirada de los tanques apostados en Plaza Murillo y, según la prensa local, el personal militar que se había unido al levantamiento también comenzó a replegarse.

