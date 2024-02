Luis Juez:" Llaryora es muy imprudente, ellos tenían acuerdo pre electoral"

La Comisión Bicameral de Tratamiento Legislativo empezó a debatir este jueves el mega DNU de desregulación de la economía del presidente Javier Milei, en una tensa reunión donde hubo acusaciones y cruces entre el oficialismo y el kirchnerismo por la integración del organismo parlamentario, que quedó presidido por senador de La Libertad Avanza Juan Carlos Pagotto y donde la oposición reclama mayor representación.

En ese contexto, el senador Luis Juez expresó a Cadena 3 que este viernes habrá una sesión preparatoria y que "seguramente el kirchnerismo buscará cuestiones de privilegio”.

“Ellos van a insistir, el kirchnerismo ha descubierto la constitución, las leyes, tienen un apego a la norma y al derecho que jamás sostuvieron siendo gobierno”, afirmó Juez.

Además, sostuvo: “Cuando gobiernan lo hacen a partir del capricho de Cristina y cuando están en la oposición Mariano Moreno, Alberdi, Vélez Sarsfield son cuatro de copas a lado de ellos, son los principales gendarmes de la constitución nacional".

“Si me preguntan a mí, técnicamente se debería haber desglosado el DNU en varios capítulos para tener un tratamiento más racional”, opinó.

“Ojalá se logre el diálogo, no quiero ser descalificador con el Presidente, debe entender que hubo una altísima cuota de inoperancia, intolerancia y torpeza”, expresó Juez.

Consultado por el gobernador de Córdoba opinó: “Llaryora es muy imprudente, claramente ellos tenían un acuerdo pre electoral con LLA. Los primeros ministros nombrados por el gobierno nacional venían del Córdoba”.

En ese sentido, consideró que como gobernador él "hubiese tenido otra actitud, hubiera tenido un gesto de austeridad”.

Con respecto a la polémica sobre los festivales, Juez opinó: “La culpa no es de los cantores, de los actores, es culpa de los políticos que los contratan cuando no se da la prioridad a la salud, educación y seguridad”.

“Por qué me voy a enojar con Lali o quien sea, hay momentos y momentos, la culpa es del político que destina plata del Estado para contratar”, expresó el senador.

“No se le puede pedir a la gente que todo el esfuerzo caiga sobre sus espaldas”, agregó.

Consultado en ese sentido por los jubilados, Luis Juez expresó: “Cobran 125 mil pesos el 70 % de ellos, miren cómo aumentaron los impuestos, los servicios, ellos no son la casta, no es una cuestión ideológica, es de sensatez. Con los jubilados no se puede ajustar”.

