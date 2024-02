Luis Juez, sobre la quita de subsidios: “Discutamos en serio la coparticipación”

El senador nacional por Córdoba, Luis Juez, dialogó con Cadena 3 y expresó: ”Hay que buscar mecanismos de diálogo. En el año 2004, tuve una conversación con Ricardo Jaime y me lo crucé a Néstor Kirchner y le dije que debía haber un reparto equitativo de subsidios”.

“Discutamos en serio la coparticipación. La política no quiere dar este debate”, aseguró el senador.

“En Córdoba, el transporte es un desastre: Ersa se va; Coníferal no va; Tamse es un agujero negro. Todo funciona mal. Sumale a eso un boleto a 1.000 pesos. La gente no puede”, agregó.

“La ley ómnibus no se puede y no se debe. Soy un senador que quiero acompañar parlamentariamente, pero no se puede gobernar a espaldas del parlamento con DNU, plebiscito ó consulta popular”, expresó.

“El Presidente debe ser paciente. Uno no construye una mayoría parlamentaria a los gritos y empujones, porque ya vivimos una etapa de autoritarismo con Cristina. Fijate que hoy habló como si no tuviera ninguna cuota de culpa”, dijo.

“El kirchnerismo está al acecho. Están agazapados. La carta de hoy augura que no termina el Gobierno”, concluyó.

“No alcanza la alianza del PRO con LLA”, enfatizó. “Hay que hablar con LLaryora: que salga de caudillo federal. Éste es un momento en que se debe acordar, no con el kirchnersimo, que está esperando que te vayas”, expresó.

Además, añadió: “Hay que ser tolerante, acercarte a gente que te acompaña, que te sugiera. La angustia se va a multiplicar por cientos y el ajuste lo paga la clase media”

“Yo no pienso igual que Milei. Debe ser mas tolerante. Pero lo quiero acompañar parlamentariamente. No es todo o nada en la vida”, aseguró el senador.

Y finalizó : ”Estamos entrando en un callejón sin salida de la intolerancia. Estamos muy complicados. El kirchnerismo está esperando que se caiga el Gobierno. No les demos pasto a las fieras”.

Entrevista de "Informados, al regreso".